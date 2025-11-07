Završena rekonstrukcija još jednog stadiona u Srbiji: Radnički se vraća u svoj dom

Stadion Radničkog iz Obrenovca dobio je vještačku travu, a urađeno je još mnogo toga kako bi navijačima bilo prijatnije na utakmicama.

Izvor: YouTube/RTV Mag/Printscreen

Fudbalski klub Radnički iz Obrenovca ove sezone bori se za povratak u Prvu ligu Srbije, a važan adut u nastavku prvenstva trebalo bi da bude domaći teren. Nekadašnji učesnik elitnog ranga srpskog fudbala prethodnih nedjelja nije mogao da igra na svom stadionu, jer su u Obrenovcu obavljani veliki radovi kako bi stadion "Raba" zasijao u novom ruhu.

Radnički se vraća kući, a to je poziv i svim ljubiteljima fudbala u Obrenovcu da stignu na utakmicu koja je zakazana za vikend i isprate meč voljenog kluba na novoj podlozi.

"Poslije nekoliko mjeseci pauze i neigranja na svom terenu, Radnički Obrenovac se konačno vraća na Rabu. Juče je naš stadion posjetila komisija FSS za prijem i pregled terena, koja je nakon detaljnog obilaska dala zeleno svjetlo za odigravanje utakmica. Svi kriterijumi su ispunjeni, a naš dom sada ima potpuno novo lice.

Tokom proteklih mjeseci urađeno je mnogo - postavljena je nova trava, osvježene su tribine, i još dosta toga. Sve to urađeno je s jednim ciljem - da se Radnički i njegovi navijači ponovo osjećaju kao kod kuće. Komisija FSS za prijem i pregled terena proverila je sve elemente koji se traže prema propisima saveza – od kvaliteta i ravnosti terena, bezbjednosnih uslova, infrastrukture i tehničke opremljenosti, do uslova za igrače i službena lica. Nakon obilaska, stigla je i potvrda: Raba je spremna!", navodi se na zvaničnom obrenovačkog tima.

Veliko otvaranje zakazano je za nedjelju, kada Radnički dočekuje ekipu GSP Polet Dorćol.

Podsećamo, za prvo mjesto u Srpskoj ligi grupa Beograd ove sezone se bore Teleoptik i Radnički, dok trećeplasirani Brodarac iz prikrajka vreba svoju šansu. Mladi fudbaleri Partizana u dresovima slavnog tima iz Zemuna osvojili su 29 bodova na prvih 11 mečeva u sezoni, dok su Obrenovčani drugi na tabeli sa 25 bodova.