"Žena u Vrnjačkoj Banji mi je rekla da ću ozdraviti": Potresna ispovijest ivana Gudelja

Bivši jugoslovenski fudbaler Ivan Gudelj (65) bio je jedan od mladih igrača kojem je karijera mogla ići samo uzlaznom putanjom - svjetla budućnost i vrhunski rezultati. Međutim, bolest mu je prerano okačila kopačke o klin, u 27. godini otkriveno je da boluje od hepatitisa B, pred njim je bila velika borba, ali ne na fudbalskom terenu... Pobjedu je odnio mnogo godina kasnije, tek 2023.

Hrvatski fudbaler koji je tokom mladih igračkih dana prošao kroz juniorsku ekipu Hajduka, nastavio karijeru u tom klubu i odigrao 180 mečeva u periodu između 1979. i 1986. trebalo je da bude nova zvijezda Jugoslavije. Za tadašnju zemlju odigrao je 33 utakmice, bio najmlađi kapiten u istoriji, ali je sa svega 25 godina kolabirao na meču protiv Crvene zvezde, što je mnogima jasno stavilo do znanja - nešto nije u redu.

Život je imao druge planove za njega.

"Kroz maštanje iz Zmijavica dođete u Split u veliki klub kao što je Hajduk. Mašte i snovi vam se ostvare, imate pred sobom cijeli svijet, život je pred vama, mladi ste, imate 26 godina i onda se u jednom trenutku svi snovi sruše zbog hepatitisa B. Niko u mojoj porodici se nije bavio fudbalom, pješke sam išao na trening i kada je bilo mračno, padala kiša, ništa nisam jeo..." započeo je Gudelj životnu priču u emisiji "Izazovi vrhunskih sportista" na "HRT" pre godinu dana.

Put nije bio lak, ono što ga je vuklo da napravi velike rezultate bila je samo ljubav prema fudbalu.

"Ustajao sam u četiri, pet ujutru da pomuzem kravu, morao sam da pazim da ne jede djetelinu, napije se vode i onda krepa. Molio sam majku i oca da idem na fudbal, majka me je puštala na treninge i kada je vidjela koliko to želim, a imali smo kravu koja nas je hranila, prodala je kravu i kupila televizor kako bi se gledao Sportski pregled."

Kakve porodične probleme je imao Gudelj?

Gudelj nije krio situaciju u svojoj porodici, tokom godina je bilo mnogo problema, neke od njih javno je i otkrio:

"Nema porodice koja nema problem. U mojoj familiji ima puno problema i ne treba ih naglašavati. Sestra mi je slijepa, brat bolestan, roditelji su preminuli, supruga mi je umrla vrlo mlada, ćerka od sestre je poginula. U porodici su nažalost bolest i smrt i to jednostavno prihvatiš. Tako je bilo i sa prekidom fudbalske karijere. Nikada se nisam pitao zašto se to dogodilo, zato što postoje još teže i gore situacije u porodicama i moramo da razumijemo da nismo sami na svijetu".

Nastavio je bivši reprezentativac Jugoslavije ispovijest:

"Mi svi sebe volimo i to je u redu, ali postoje i gore stvari. Moramo da mislimo da na ovom svijetu ima porodice koje prolaze kroz još težu golgotu nego mi sami i tako to treba da prihvatimo. Veliki sam vjernik, izgradio sam se duhovno, završio fakultet u 42. godini. Svaki ispit, da ne padnem u depresiju, bio mi je posebna radost, diploma posebno ushićenje, kao neki trofej da sam osvojio".

Kako je Ivan Gudelj pobijedio bolest?

Ivan Gudelj na mnogo načina pokušao je da pronađe lek za svoju bolest, nije krio - sve je pokušao. Od medicine, do alternativnih metoda.

"Išao sam do raznih travara, bio na planini u Makedoniji, trošio sam surutku i sir, bio na makrobiotici, molitvi blizu Bona. Ali, najbizarnija stvar koju sam uradio bio je odlazak kod jedne žene u Vrnjačku Banju. Dolazim u tu porodicu, bilo je ljeto, pun vrt ruža, crvenih i žutih. Žena nešto moli, stavlja mi konac oko vrata, drugi veže oko ruža i kaže mi 'idemo da spavamo, probudićemo se za izlazak sunca'".

Pojasnio je šta se dalje desilo. "Zaspao sam i probudio se oko četiri, pet sati. Izašli smo u vrt ruža, podigla je taj konac zavezan oko ruža i meni oko vrata i zamijenila ih je. Rekla je da ću ozdraviti kako ruže budu venule, trebalo je u to vjerovati, najbitnije je pozitivno razmišljati, malo mi je pomoglo", zaključio je Ivan Gudelj.

