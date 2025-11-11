logo
"Vi niste ni navijači": Burno saopštenje Lila poslije meča sa Zvezdom, uključena i policija

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Lil u obračunu sa svojim navijačima zbog diskriminatornog ponašanja na mečevima protiv Crvene zvezde i Strazbura.

Navijači Lila vrijeđali svoje fudbalere na rasnoj osnovi Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Francuski klub Lil odlučio je da se obračuna sa svojim navijačima koji su na posljednje dvije utakmice (protiv Crvene zvezde i Strazbura u gostima) na rasnoj osnovi vrijeđali svoje fudbalere. Lil je inače izgubio obje utakmice i to je očigledno iznerviralo navijače koji su pretjerali i na ružan način vrijeđali svoje miljenike, tako da je Lil morao da reaguje oštrim saopštenjem u kome je osudio takvo ponašanje.

I ne samo to, Lil je najavio istragu u saradnji sa nadležnim organima tokom koje se nada da će identifikovati počinioce i u skladu s tim će ih kazniti što je prije moguće.

"Takvi postupci su neprihvatljivi i potpuno suprotni vrijednostima koje klub dosljedno brani i promoviše. Uprkos brojnim inicijativama koje je Lil sproveo kako bi podigao svijest i spriječio sve oblike diskriminacije, neki pojedinci svjesno koriste putovanja da bi zloupotrebili fudbalske okvire i ispoljili svoju mržnju", stoji u saopštenju Lila i poručuje se da se takvi navijači ne mogu ni smatrati navijačima - i da nisu dobrodošli na utakmicama.

"Od jutros su preduzete konkretne mjere. U toku je proces identifikovanja osumnjičenih pojedinaca radi podnošenja više prijava policijskim vlastima. Lil želi da protiv njih budu pokrenuti sudski postupci i izrečene odgovarajuće sankcije. Nezavisno od ishoda tih postupaka, klub će u narednim danima izreći momentalne zabrane prisustva na stadionu prema identifikovanim osobama, u skladu sa odredbama zakona", navodi se i dodaje da rasističkim povicima nije mjesto u fudbalu i da zbog toga moraju ovako da reaguju da bi spriječili dalje širenje netrpeljivosti.

Pogledajte i kako je izgledalo rasističko skandiranje na meču protiv Strazbura, dok za sada nije poznato šta su to pojedini navijači Lila pjevali u Beogradu:

Tagovi

Lil Liga 1 navijači

