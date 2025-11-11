logo
Poznat datum održavanja žrijeba baraža za odlazak na Mundijal 2026

Autor Haris Krhalić
0

Žrijeb baraža će biti održan u Cirihu.

svjetsko prvenstvo 2026 trofej Izvor: Carlos Santiago / imago sportfotodienst / Profimedia

FIFA je potvrdila da će se žrijeb baraža za evropske kvalifikacije i interkontinentalni plej-of turnir održati 20. novembra 2025. u Cirihu, u sjedištu svjetske fudbalske organizacije.

Ceremonija će početi u 13.00 časova po srednjoevropskom vremenu, a redoslijed je jasan — najprije će biti izvučeni parovi za interkontinentalni baraž, dok će odmah potom uslijediti i žrijeb evropskog baraža.

Ukupno 22 reprezentacije saznaće svoje rute ka završnici Svjetskog prvenstva, koje će 2026. po prvi put okupiti čak 48 nacionalnih timova. Šest ekipa učestvovaće u interkontinentalnom plej-ofu, dok će 16 evropskih selekcija pokušati kroz baraž osigurati posljednje karte za takmičenje.

Ovaj događaj biće održan samo dva dana nakon završetka novembarskog reprezentativnog prozora, koji će odigrati ključnu ulogu u određivanju konačnog spiska učesnika 23. izdanja FIFA Svjetskog prvenstva.

Do sada je 28 reprezentacija već osiguralo plasman.

Pravila baraža i način kvalifikacije

Evropski baraž će, kao i ranije, uključivati 12 drugoplasiranih timova iz kvalifikacionih grupa i četiri najbolje selekcije iz UEFA Lige nacija koje nisu već obezbijedile učešće.

Timovi će biti podijeljeni u četiri staze sa po četiri ekipe, a samo pobjednici tih staza plasiraće se na SP. FIFA će nove rang-liste objaviti 19. novembra 2025. godine, dan uoči žrijeba, kako bi se na osnovu njih formirali šeširi i utvrdio raspored parova.

