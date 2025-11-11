FIFA se bruka, isplivali sramni detalji: Naplaćivaće parking za Mundijal po paprenim cijenama

FIFA će početi sa prodajom parking mjesta za Svjetsko prvenstvo koje će se održati naredne godine i to će papreno da košta...

FIFA je spremila još jednu inovaciju za predstojeći Mundijal koja će papreno da košta navijače. Naplaćivaće parking mjesta za šampionat koji će se održati u Americi, Kanadi i Meksiku. Navijači već sada mogu da kupe ta mjesta i da sebi obezbijede mjesta, a to će ih skupo koštati.

Cijena će biti između 75 i 175 dolara po danu i po automobilu. Primjera radi, karta za Mundijal u Kataru koštala je 69 dolara. A i cijene ulaznica biće jako visoke te kada na parking dodate i ulaznice za meč, jasno je da će morati da se "odreši kesa"...

Cijene variraju od mjesta u kom se mečevi igraju. Na sajtu koji se bavi prodajom parking mjesta karta za Kanzas recimo košta 75 dolara za parking mesto, dok je u Filadelfiji 115 dolara. Za četvrtfinale parking mjesto košta 145 dolara, dok je za polufinale u Teksasu parking mjesto 175 dolara. Još uvijek nije objavljeno koliko će koštati mjesto za finale koje se igra na stadionu "Metlajf" u Nju Džersiju, ali može da se pretpostavi da će biti mnogo skuplja od ovih spomenutih.

Dakle, prilično je jasno da će FIFA da učini sve što može da dodatno zaradi. I za to će platiti svi oni koji budu htjeli da dođu i da navijaju za svoje nacionalne timove.