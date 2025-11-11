logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FIFA se bruka, isplivali sramni detalji: Naplaćivaće parking za Mundijal po paprenim cijenama

FIFA se bruka, isplivali sramni detalji: Naplaćivaće parking za Mundijal po paprenim cijenama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

FIFA će početi sa prodajom parking mjesta za Svjetsko prvenstvo koje će se održati naredne godine i to će papreno da košta...

svjetsko prvenstvo trofej, mundijal

FIFA je spremila još jednu inovaciju za predstojeći Mundijal koja će papreno da košta navijače. Naplaćivaće parking mjesta za šampionat koji će se održati u Americi, Kanadi i Meksiku. Navijači već sada mogu da kupe ta mjesta i da sebi obezbijede mjesta, a to će ih skupo koštati.

Cijena će biti između 75 i 175 dolara po danu i po automobilu. Primjera radi, karta za Mundijal u Kataru koštala je 69 dolara. A i cijene ulaznica biće jako visoke te kada na parking dodate i ulaznice za meč, jasno je da će morati da se "odreši kesa"...

Cijene variraju od mjesta u kom se mečevi igraju. Na sajtu koji se bavi prodajom parking mjesta karta za Kanzas recimo košta 75 dolara za parking mesto, dok je u Filadelfiji 115 dolara. Za četvrtfinale parking mjesto košta 145 dolara, dok je za polufinale u Teksasu parking mjesto 175 dolara. Još uvijek nije objavljeno koliko će koštati mjesto za finale koje se igra na stadionu "Metlajf" u Nju Džersiju, ali može da se pretpostavi da će biti mnogo skuplja od ovih spomenutih.

Dakle, prilično je jasno da će FIFA da učini sve što može da dodatno zaradi. I za to će platiti svi oni koji budu htjeli da dođu i da navijaju za svoje nacionalne timove.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FIFA Mundijal 2026 parking

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC