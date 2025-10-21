Venger uvodi pravilo koje će zauvijek promijeniti fudbal: FIFA ponovo razmatra, jasno je kome ovo najviše odgovara

Vodi se polemika oko uvođenja novog pravila za ofsajd koje je sugerisao legendarni Arsen Venger. Ukoliko bude usvojeno moglo bi da promijeni fudbal zauvijek...
Arsen Venger dao je prijedlog koji bi zauvijek mogao da promijeni fudbal. Sada je njegova ideja ponovo na razmatranju i mogla bi da bude usvojena i da se uvede novo pravilo za ofsajd. Međunarodni odbor FIFA (IFAB) razmatra trenutno tu ideju.
O čemu se tačno radi? Venger ima prijedlog koji bi ukinuo milimetarske ofsajde, kao što je sada slučaj. Da se VAR ne aktivira za male ofsajde i da oni praktično budu dozvoljeni. Njegova ideja je da ofsajd bude suđen samo i isključivo ako je cijelo tijelo fudbalera iza odbrane.
: The IFAB will once again analyze Arsène Wenger’s proposal: a player would only be offside if their entire body is ahead of the defender.— The Touchline | (@TouchlineX)October 21, 2025
The idea aims to reduce millimetric controversies and increase the number of goals — but it would completely change how…pic.twitter.com/1rpZfNSFZ6
To bi moglo potpuno da promijeni fudbal, razmišljanja trenera i taktičke zamisli. Posebno kada je u pitanju pravljenje ofsajd zamki i taj način igre. Praktično bi igrači mogli da "kampuju" na ivici ofsajda, jer bi u tim slučajevima napadači prvenstveno imali veliku prednost u odnosu na defanzivce. Razmatranje je u toku...