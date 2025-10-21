logo
Venger uvodi pravilo koje će zauvijek promijeniti fudbal: FIFA ponovo razmatra, jasno je kome ovo najviše odgovara

Venger uvodi pravilo koje će zauvijek promijeniti fudbal: FIFA ponovo razmatra, jasno je kome ovo najviše odgovara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vodi se polemika oko uvođenja novog pravila za ofsajd koje je sugerisao legendarni Arsen Venger. Ukoliko bude usvojeno moglo bi da promijeni fudbal zauvijek...

FIFA razmatra nova ofsajd pravila Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia

Arsen Venger dao je prijedlog koji bi zauvijek mogao da promijeni fudbal. Sada je njegova ideja ponovo na razmatranju i mogla bi da bude usvojena i da se uvede novo pravilo za ofsajd. Međunarodni odbor FIFA (IFAB) razmatra trenutno tu ideju.

O čemu se tačno radi? Venger ima prijedlog koji bi ukinuo milimetarske ofsajde, kao što je sada slučaj. Da se VAR ne aktivira za male ofsajde i da oni praktično budu dozvoljeni. Njegova ideja je da ofsajd bude suđen samo i isključivo ako je cijelo tijelo fudbalera iza odbrane.

To bi moglo potpuno da promijeni fudbal, razmišljanja trenera i taktičke zamisli. Posebno kada je u pitanju pravljenje ofsajd zamki i taj način igre. Praktično bi igrači mogli da "kampuju" na ivici ofsajda, jer bi u tim slučajevima napadači prvenstveno imali veliku prednost u odnosu na defanzivce. Razmatranje je u toku...

Tagovi

Arsen Venger pravila FIFA ofsajd

