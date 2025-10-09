logo
FIFA pomjera svjetska prvenstva sa ljeta na zimu? "U Evropi je ljeti previše vruće, ušli smo u srž stvari"

FIFA pomjera svjetska prvenstva sa ljeta na zimu? "U Evropi je ljeti previše vruće, ušli smo u srž stvari"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

FIFA razmatra da napravi radikalnu promjenu u kalendaru godina u kojima su Mundijali

FIFA pomjera svjetska prvenstva sa ljeta na zimu Izvor: Profimedia/Stephen McCarthy/FIFA/Sipa USA

Predsjednik Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija (FIFA) Đani Infantino rekao je da bi reprezentativni fudbal trebalo da se odvikne od "evropskih ljeta".

FIFA je formirala radnu grupu koja bi trebalo da razmatra prednosti pomjeranja Svjetskog prvenstva i Svjetskog prvenstva za klubove na kasnije u toku godine, jesen ili zimu. Ako budu usvojene, te promjene bile bi primijenjene poslije 2030. godine, s tim da će Svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji 2034. svakako biti održano zimi, kao i u Kataru 2022.

"Već smo ušli u srž stvari i neprestano razgovaramo. Nije stvar samo u jednom svjetskom prvenstvu, već u široj analizi. I u nekim evropskim zemljama je tokom jula veoma vruće. Najbolji mjesec za igranje fudbala je jun, ali to se u Evropi ne koristi mnogo. Možda postoji način da prilagodimo kalendar, ali još razgovaramo o tome i vidjećemo šta će biti kada dođemo do određenih zaključaka. Samo moramo biti otvorenog uma", kazao je Infantino u Rimu, a prenio britanski "Gardijan".

Svjetsko prvenstvo 2026. godine biće održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a četiri godine kasnije će (takođe ljeti) biti održan Mundijal takođe u tri zemlje, Maroku, Španiji i Portugalu, s tim da će u čast stote godišnjice prvog Svjetskog prvenstva po jedan meč biti odigran u Montevideu, Buenos Ajresu i Asunsionu.

Tagovi

FIFA Svjetsko prvenstvo mundijal Đani Infantino

