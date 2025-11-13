"Ne mogu, dirnuli ste mi u porodicu": Ivan Perišić napravio haos na koferenciji za medije u Hrvatskoj

Iskusni Ivan Perišić odbio je da odgovori na pitanje zbog detalja iz prošlosti, iako je bilo riječi samo o fudbalu.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske nadomak je plasmana na Svjetsko prvenstvo, ali ih pred posljednje mečeve u kvalifikacijama pogađa skandal kakav niko nije očekivao. Jedan od najiskusnijih igrača u timu, krilni napadač Ivan Perišić, ušao je u sukob na konferenciji za medije i odbio da odgovori na postavljeno pitanje.

Razlog za to je medijska kuća u kojoj radi novinarka koja je sa njim željela da priča o fudbalu. Zapravo, Perišić se prisjetio događaja iz prošlosti, pa je odlučio da ne izađe u susret novinarki koja ga je pitala o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u kojima je Hrvatska bila veoma uspješna.

"Hrvatsku samo bod dijeli od plasmana na Svjetsko prvenstvo, bez panike, bez poraza, pet pobjeda u šest utakmica, impresivna gol-razlika. Kako ste vi lično doživjeli ove kvalifikacije koje bi trebalo da postanu najuspješnije u hrvatskoj istoriji?", rekla je novinarka na konferenciji.

Kada se činilo da će uslijediti odgovor jednog od najiskusnijih hrvatskih fudbalera, Ivan Perišić je šokirao prisutne. Bilo je očigledno da ne želi da odgovori, a ubrzo je postalo jasno i zašto je takvog stava.

"Je li to RTL? Je? Net.hr su vaše novine?", pitao je Perišić, a nakon potvrdnog odgovora je rekao: "Onda vam ne mogu odgovoriti. Idemo na drugo pitanje. Ne mogu. Prošle godine je Net.hr... Dirnuli ste mi se u porodicu, preko toga ne mogu preći".

Šta se u Hrvatskoj pisalo o Perišiću?

Dolazak Ivana Perišića u Hajduk iz Splita bio je spektakularan - cijeli region je pisao o tome, ali... Ljubav nije mnogo trajala, pošto je Perišić iskoristio prvu priliku da raskine ugovor i napusti Hajduk u kojem je svojevremeno igrao kao dječak i prije odlaska u inostranstvu.

Nakon što je Hajduk iz Splita izgubio svoje najveće pojačanje, mediji u Hrvatskoj počeli su da se bave razlozima za raskid saradnje. Prednjačio je "Net.hr", koji je Perišić sada želeo da izbegne na konferenciji za medije. "Net.hr doznaje! Razlog Perišićevog naprasnog odlaska je afera s poznatom hrvatskom pjevačicom?", glasio je naslov teksta koji je ubrzo uklonjen, ali je pokrenuo glasine.

Kakvu karijeru ima Ivan Perišić?

Jedan od najboljih hrvatskih fudbalera svih vremena Ivan Perišić ponikao je u Hajduku iz Splita, ali je za taj tim odigrao samo jedan meč - prijateljski susret protiv Smedereva, u Murskoj Soboti, tokom priprema. Uslijedio je odlazak u francuski Sošo, gdje je igrao za rezervni tim, a bio je i na pozajmici u Rozelaru iz Belgije.

Kasnije je Perišić nastupao za Klub Briž, Borusiju Dortmund, Volfsburg, Inter, Bajern i Totenhem. Tokom drugog mandata u Hajduku odigrao je 12 mečeva i postigao jedan gol, a zatim je potpisao za PSV. Za reprezentaciju je odigrao 148 mečeva i postigao 37 golova, a bio je važan dio generacija koje su osvojile srebro i bronzu na Mundijalima, kao i srebro u Ligi nacija.

Što se tiče klupskog fudbala, Ivan Perišić je osvojio dupru krunu sa Borusijom, kup i superkup sa Volfsburgom, titulu, kup i Ligu šampiona sa Bajernom, titulu, kup i superkup sa Interom i titulu i kup sa PSV-om. Kabinet djeluje impresivno, a Perišić je imao veoma značajnu ulogu u tim uspjesima.

