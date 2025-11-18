Bio je legenda, pa doživio razvod i umalo izgubio život: Španac otkrio mračnu stranu života

Iker Kasiljas ne ubira prodove slave koju je stekao.

Kolumbijska manekenka Hulijana Pantoja iznijela je više ozbiljnih optužbi na račun čuvenog golmana Ikera Kasiljasa, otkrivši neprijatne detalje njihove navodne romanse. Nakon što su informacije dospjele u središte javnosti, Španac prolazi kroz težak životni period, a sada je i javno otkrio kroz koje probleme prolazi.

Iker Kasiljas, nekadašnji španski reprezentativac i jedan od najboljih čuvara mreže svoje generacije, umjesto da uživa u plodovima impresivne karijere, njegov život nije tako sjajan. Legendarni golman Reala doživio je srčani udar na treningu Porta, što ga je primoralo da prerano završi karijeru, a ubrzo nakon toga rastao se i od supruge Sare Karbonero.

Kasiljas je u Real Madridu proveo čak 16 godina, postao simbol kluba i upisao 725 utakmica, a zatim je pet sezona branio za Porto, gdje je odigrao još 167 mečeva. Ipak, uprkos svim uspjesima, pratio ga je niz teških životnih trenutaka. Nakon 11 godina zajedničkog života, okončao je brak sa Sarom Karbonero, što mu je veoma teško palo. Njihov čuveni poljubac tokom Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi obišao je planetu, ali je njihova ljubavna priča na kraju imala tužan epilog.

Šta je rekao Kasiljas?

Shvatio je Španac da nema efekta od "laganja sebe", pa je riješio da javnosti otkrije:

"Ne spavam redovno. Želim da izgledam kao da sam dobro, ali ne mogu da uživam ​​u životu. Slušam stare pjesme, ali više ne mogu da sanjam", rekao je Kasiljas.

Čak i mnogi fanovi primijetili su da Kasiljas ne izgleda kao ranije. Španski golman nedavno je objavio fotografiju tokom putovanja, ali se na njoj pored ogromnog broja lajkova, našao i veliki broj komentara u kojima su navijači bili zabrinuti. Jedan od njih napisao je:

"Izgledaš kao da te je uradio voz".

Šta je rekla Hulijana Pantoja?

Manekenka iz Kolumbije iznijela je niz tvrdnji na račun slavnog golmana.

"Do današnjeg dana on je opsednut mnome i želi me povrijediti", započela je Pantoja ispovijest. "Blokirala sam ga na 'WhatsAppu' i Instagramu, a on mi je poslao poruku na TikToku. Imam snimke kao dokaz", poručila je.

Prema njenim riječima, njihov odnos trajao je tri godine, a Španac je navodno bio toliko zaluđen da je putovao u njenu domovinu kako bi je vidio. Manekenka je pored svega što je istakla posebno naglasila:

"Ne želim da zvuči okrutno, ali on je 44-godišnji muškarac koji se ne tušira svaki dan", ispričala je.

