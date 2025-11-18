"Četnici, oprosta nema": Crnogorci se izvinjavali Hrvatima za 1991, oni ih psovali u Podgorici

Navijači Hrvatske odgovorili su Crnogorcima na izvinjenje zbog granatiranja Dubrovnika devedesetih.

Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Navijači reprezentacije Hrvatske istakli su transparent na utakmici protiv Crne Gore u Podgorici. Na njemu je pisalo "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam ku*ac četnici, oprosta nema".

Ova poruka bila je odgovor na transparent navijača Crne Gore na stadionu "Maksimir", prilikom septembarske utakmice ovih timova u Zagrebu. Na toj poruci je pisalo izvinjenje zbog crnogorskog granatiranja i opsade Dubrovnika u građanskom ratu u Jugoslaviji devedesetih. "Sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče", pisalo je na njemu.

Ovako je izgledao taj transparent na Maksimiru.

U toku utakmice u Podgorici ovog ponedjeljka, Hrvati su vikali i ustaške pokliče, kao i "Ubij Srbina", na šta je spiker na stadionu reagovao i molio ih da prestanu i da navijaju fer i sportski.

Kada je u pitanju fudbal, Crna Gora je vodila 2:0 protiv favorizovanog gosta, ali su Hrvati potom napravili veliki preokret i završili kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo dominantno - na prvom mjestu kvalifikacione grupe i bez poraza (sedam pobjeda i remi protiv drugoplasirane Češke). Sa druge strane, Crnogorci su tek četvrti, iza trećeplasiranih Farskih Ostrva.

Hrvatski navijači sa crnogorskih tribina večeras u Podgorici podvikuju “Ubij Srbina” i “ko ne skače pravoslavac je”pic.twitter.com/EeHnJqJglT — Bojana Jokić (@Bojana_Jok)November 17, 2025



