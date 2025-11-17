logo
Sjajnih 60 minuta Crne Gore nedovoljno: Hrvatska slavila u Podgorici

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.me
Crna Gora je večeras sjajno izgledala sat vremena, a onda su Hrvati iskoristili pad u igri “sokola” i došli do nezaslužene pobjede.

crna gora hrvatska Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

U najmanju ruku zaslužili su remi protiv Hrvatske, ali crnogorski fudbaleri porazom su zaključili kvalifikacioni ciklus za Mundijal – u najboljoj predstavi u ovoj godini, vjerovatno i mnogo duže, “sokoli” su na stadionu Pod Goricom izgubili 3:2.

Za prikazano izabranicima Mirka Vučinića niko ništa ne može da zamjerili, izgarali su na terenu i dali maksimum.

Tim Crne Gore je večeras sjajno izgledao sat vremena, a onda su Hrvati iskoristili pad u igri “sokola” i došli do nezaslužene pobjede.

Izvor: MONDO

Početak je bio kao iz snova. Osmajić je u 3. minutu načeo vicešampiona planete iz 2018. godine, da bi Krstović u 17. duplirao prednost Crne Gore.

Hrvati su smanjili do poluvremena kada je Perišić iskoristio penal.

U nastavku je Crna Gora imala dvije velike šanse - preko Jovetića i Krstovića, ali su mrežu pogađali protivnici.

Prvo je Jakić dvadesetak minuta prije kraja izjednačio na 2:2, a šok je uslijedio u 87. kada je Perović pogriješio, a Vlašić rezantnim udarcem pod prečku donio trijumf Hrvatskoj.

Nije ni tada bio kraj, Crna Gora se nije predavala i dočekala je zicer za 3:3, ali je Vukotić loše šutirao sa pet metara poslije dodavanja Perovića.

Tagovi

Hrvatska Crna Gora Mundijal 2026

