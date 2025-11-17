Hrvati skandirali "Ubij Srbina" u Podgorici: Orilo se i "Za dom spremni", Crnogorci ih izviždali

Hrvatski navijači ponovo vrijeđali Srbe i klicali ustaški pozdrav, uz negodovanje crnogorske publike

Izvor: mondo.me

Navijači reprezentacije Hrvatske horski su pjevali "Ubij Srbina" na utakmici protiv Crne Gore u Podgorici, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Uz to, skandirali su i "Ko ne skače, pravoslavac", a Mondo.me javlja su da je skandiran i ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ništa novo na utakmicama Hrvatske, čuli su se ti pokliči i na prvom međusobnom meču ovih timova, na kojem su se crnogorski navijači na stadionu Maksimir izvinili domaćinima zbog granatiranja i opsade Dubrovnika tokom građanskog rata u Jugoslaviji.

Spiker je na stadionu u Podgorici zaustavljao ustaške pokliče i molio navijače da navijaju fer i sportski.