Hrvati skandirali "Ubij Srbina" u Podgorici: Orilo se i "Za dom spremni", Crnogorci ih izviždali

Hrvatski navijači ponovo vrijeđali Srbe i klicali ustaški pozdrav, uz negodovanje crnogorske publike
Navijači reprezentacije Hrvatske horski su pjevali "Ubij Srbina" na utakmici protiv Crne Gore u Podgorici, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Uz to, skandirali su i "Ko ne skače, pravoslavac", a Mondo.me javlja su da je skandiran i ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ništa novo na utakmicama Hrvatske, čuli su se ti pokliči i na prvom međusobnom meču ovih timova, na kojem su se crnogorski navijači na stadionu Maksimir izvinili domaćinima zbog granatiranja i opsade Dubrovnika tokom građanskog rata u Jugoslaviji.
Spiker je na stadionu u Podgorici zaustavljao ustaške pokliče i molio navijače da navijaju fer i sportski.
Navijači Hrvatske na stadionu pod Goricom skandirali su: „Ubij Srbina“.— RTCG (@RTCGme)November 17, 2025
Hrvatski navijači zatim su pjevali: „Ko ne skače pravoslavac“, nakon čega ih je spiker zamolio za korektno i fer navijanje.pic.twitter.com/m47eEBbPod