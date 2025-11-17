Hrvatski navijači napadnuti u Crnoj Gori

Navijači Hrvatske krenuli na meč protiv Crne Gore, pa prijavili da su napadnuti.

Izvor: Profimedia

Fudbalske reprezentacije Crne Gore i Hrvatske igraće meč posljednjeg kola u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine, a iako taj susret neće imati takmičarski značaj - bilo je tenzija. Kako prenose crnogorski mediji, navijači iz Hrvatske prijavili su fizički napad policiji!

Grupa navijača iz Hrvatske napadnuta je u mjestu Ugnji, na magistralnom putu Cetinje - Budva. Po informacijama sa lica mjesta, nepoznata grupa muškaraca prepriječila je put navijačima hrvatske reprezentacije, nakon čega su šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima. Iz Uprave policije nezvanično je rečeno da rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji svih učesnika događaja.

Policija je ranije danas saopštila da je spremna za međunarodnu fudbalsku utakmicu između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, te pozvala građane na poštovanje zakona.

"Službenici Uprave policije će, povodom međunarodne fudbalske utakmice u sklopu kvalifikacija ‘2026 FIFA World Cup’ između ‘A’ reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, čije je odigravanje zakazano za 17. 11. 2025. godine u 20.45 časova na stadionu Pod Goricom, realizovati niz preventivnih mjera i radnji kako bi javni red i mir na stadionu i u gradskom jezgru bio stabilan, saobraćaj pravilno regulisan i nesmetan, te kako bi se utakmica odigrala u fer i sportskoj atmosferi. S obzirom na to da je utakmica od strane FSCG proglašena događajem povećanog rizika, Policija je održala niz sastanaka sa odgovornim subjektima, formirala štab i angažovala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim tačkama sportskog objekta i okoline, kao i na lokacijama kuda se očekuje kretanje navijača. U vezi sa dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, preduzimaju se mere kontrole na graničnim prelazima i aktivnosti tokom njihovog boravka na teritoriji Crne Gore”, saopštili su ranije danas iz UP.

Meč Crne Gore i Hrvatske u posljednjem kolu kvalifikacija nema takmičarski značaj. Reprezentacija Hrvatske osvojila je 19 bodova u prvih sedam kola i već je obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo sa prve pozicije u grupi. Mjesto u baražu obezbijedila je Češka, treće mjesto u grupi zauzimaju Farska Ostrva, dok je iza Crne Gore samo selekcija Gibraltara koja će vjerovatno završiti kvalifikacije bez osvojenog boda.

