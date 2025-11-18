Hrvatski komentator čuo da se skandira "Za dom spremni": Odmah održao lekciju navijačima

"Za dom spremni" skandirali su navijači Hrvatske u Podgorici, a hrvatski komentator poručio je da je to sramotno ponašanje.

Hrvatska je poslije preokreta pobijedila Crnu Goru 3:2 (1:2) u Podgorici i tako je potvrdila direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, međutim dan poslije utakmice priča se samo o navijačkim neredima. Bilo ih je prije i poslije utakmice u Podgorici, došlo je do sukoba dvije grupe navijača, dok su ružne scene viđene i na samom stadionu.

Navijači gostujuće reprezentacije razvili su uvredljive transparente i na sve to skandirali su "Ubij Srbina", dok smo u jednom čak trenutku čuli i ustaške povike: Za dom spremni. Na njih doduše nisu svi blagonaklono reagovali u Hrvatskoj.

Sramota! Navijači Hrvatske skandirali ubi Srbina u Podgorici

Tako je hrvatski komentator Saša Lugonjić bio zgrožen šta je čuo od svojih navijača tako da je već u uživo prenosu kritikovao takvo ponašanje: "Sramotno je, nažalost, bilo ponašanje dijela hrvatskih navijača u prvom poluvremenu", rekao je novinar Nova TV i dodao: "Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su hrvatski navijači. Ponoviću još jednom, na izuzetno lijep način ovdje su dočekani hrvatski navijači od strane domaćina i tužno je zapravo vidjeti da dio njih nije mogao na isti način tako da odgovori na gostoprimstvo Crnogoraca".

Inače, na ove povike sa tribine sa Hrvatima i Crnogorci su odgovorili zvižducima, a nema sumnje da je UEFA sve ispratila i da će u skladu sa tim disciplinski goniti navijače "vatrenih".