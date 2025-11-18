logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatski komentator čuo da se skandira "Za dom spremni": Odmah održao lekciju navijačima

Hrvatski komentator čuo da se skandira "Za dom spremni": Odmah održao lekciju navijačima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

"Za dom spremni" skandirali su navijači Hrvatske u Podgorici, a hrvatski komentator poručio je da je to sramotno ponašanje.

Hrvatski komentator osudio skandiranje Hrvata u Crnoj Gori Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Hrvatska je poslije preokreta pobijedila Crnu Goru 3:2 (1:2) u Podgorici i tako je potvrdila direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, međutim dan poslije utakmice priča se samo o navijačkim neredima. Bilo ih je prije i poslije utakmice u Podgorici, došlo je do sukoba dvije grupe navijača, dok su ružne scene viđene i na samom stadionu.

Navijači gostujuće reprezentacije razvili su uvredljive transparente i na sve to skandirali su "Ubij Srbina", dok smo u jednom čak trenutku čuli i ustaške povike: Za dom spremni. Na njih doduše nisu svi blagonaklono reagovali u Hrvatskoj.

Pogledajte

00:28
Sramota! Navijači Hrvatske skandirali ubi Srbina u Podgorici
Izvor: Društvene mreže
Izvor: Društvene mreže

Tako je hrvatski komentator Saša Lugonjić bio zgrožen šta je čuo od svojih navijača tako da je već u uživo prenosu kritikovao takvo ponašanje: "Sramotno je, nažalost, bilo ponašanje dijela hrvatskih navijača u prvom poluvremenu", rekao je novinar Nova TV i dodao: "Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su hrvatski navijači. Ponoviću još jednom, na izuzetno lijep način ovdje su dočekani hrvatski navijači od strane domaćina i tužno je zapravo vidjeti da dio njih nije mogao na isti način tako da odgovori na gostoprimstvo Crnogoraca".

Inače, na ove povike sa tribine sa Hrvatima i Crnogorci su odgovorili zvižducima, a nema sumnje da je UEFA sve ispratila i da će u skladu sa tim disciplinski goniti navijače "vatrenih".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Crna Gora Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC