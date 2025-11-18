Crnogorci napali Hrvate poslije meča: "Ubij Srbina", pa letjelo kamenje na autobuse

Incidenti prije i poslije utakmice Crne Gore i Hrvatske u Podgorici.

Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski navijači koji su sinoć bodrili svoju reprezentaciju u Podgorici u poslednjem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Crne Gore (2:3) napadnuti su dok su se vraćali kući.

Do incidenta je došlo na jednoj raskrsnici na izlazu iz Podgorice kada su Hrvate zasuli kamenjem. Grupica ljudi gađala je njihove automobile i autobuse u koloni, poslije čega su navijači izašli iz vozila i krenuli da ih jure, a za sada nije poznato da li je došlo do povreda i kolika je materijalna šteta.

17.11.2025, After match Montenegro - Croatia, in Montenegro, a column of Croatian fans was attacked with stones, when the Croats got out of the bus, the attackers fled into the forest, click for more here:https://t.co/y0f98rEfxu



All in one place. Tap to download.

…pic.twitter.com/k8J1v2qAcB — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)November 18, 2025



Kako prenos specijalizovani navijački portal "Hooligans.cz", napadači su pobjegli u obližnju šumu, dok je kasnije na mjesto ovog incidenta došla i policija.

Haos i pred meča u Podgorici

Pogledajte 00:28 Sramota! Navijači Hrvatske skandirali ubi Srbina u Podgorici Izvor: Društvene mreže Izvor: Društvene mreže

Već na putu do Podgorice, kod Cetinja, huligani su napali kombi splitskih registarskih oznaka, koristeći tad palice i šipke da razbiju stakla i retrovizore. Tada nije bilo povrijeđenih, a hrvatski navijači su odmah sve prijavili policiji i nastavili put do Podgorice pod policijskom pratnjom, gdje su mjere bezbjednosti bile rigorozne.

Hrvatski navijači bili su pod stalnim nadzorom crnogorske policije. Spriječen je ulazak Delija i Grobara u grad, tako da je sam meč protekao mirno i bez incidenata, dok je na tribinama viđeno sramno skandiranje.

Osim ustaškog pozdrava "Za dom spremni", čuli smo i kako su Hrvati skandirali "Ubij Srbina" na šta su im Crnogorci zviždali.