Oglasio se Džeko nakon ispuštenog plasmana na Mundijal: Sve nas zaboli stomak na riječ "baraž", ali ja i dalje vjerujem!

Poruku kapitena BiH objavio je FS BiH.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH bila je na korak od direktnog plasmana na Mundijal, ali na kraju je morala da se zadovolji plasmanom u baraž. Igrači Sergeja Barbareza su u 12. minutu, golom Harisa Tabakovića, došli do prednosti u meču odluke, u Beču protiv Austrije, ali su u 77. minutu primili pogodak za 1:1, što je bio i konačan rezultat ovog meča.

Bh. timu je bila potrebna pobjeda na stadionu "Ernst Hapel" kako bi izborio nastup na prvenstvu svijeta, ali će nakon sinoćnje podjele bodova morati u doigravanje, gdje su potencijalni rivali u polufinalu Poljska, Vels, Češka i Slovačka.

Dan nakon utakmice u Beču, Fudbalski savez BiH objavio je veoma emotivnu poruku kapitena Edina Džeke.

"Kažu da si dan poslije pametniji, ali šta reći nakon ovakve utakmice? Srce mi je puno i tuge i razočarenja.

Doživljavali smo mi razočarenja i ranije, a vjerovatno će ih biti i još, ali ovaj rezultat mi je najteže pao od svih ranijih pokušaja, jer sam osjećao da možemo, da smo blizu.

Znam da nas sve stomak zaboli od riječi "baraž", ali ja i dalje vjerujem. Vjerujem i u to da ćemo u baražu dati sve od sebe, pokazati zajedništvo i snagu i nadati se najboljem.

Želio sam i želim ovo Svjetsko prvenstvo više od ičega za sve nas, jer kada sam vidio u koliko ste velikom broju došli u Beč, kada smo vas čuli, ostavili smo dušu i srce na terenu. Svaki igrač je dao svoj maksimum, borio se, ali jednostavno, sreća nam nije bila saveznik.

Vaša ljubav je naša najveća pobjeda, bez obzira na rezultat. Niste nas ostavili same ni kada je bilo najteže, i na to sam beskrajno ponosan, a ovi momci mogu uraditi velike stvari za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu.

Hvala vam i vidimo se u baražu. Glave gore, ništa nije gotovo", naveo je kapiten BiH u poruci koju je objavila bh. kuća fudbala.

BiH će sutra (četvrtak) saznati ime protivnika u baražu, koji se igra u martu. Jasno je samo da će gostovati u polufinalnoj utakmici.

SASTAV ŠEŠIRA PRED ŽRIJEB BARAŽA

Prvi šešir: Italija, Turska, Ukrajina, Danska

Drugi šešir: Poljska, Vels, Češka, Slovačka

Treći šešir: BiH, Republika Irska, Albanija, "Kosovo"

Četvrti šešir: Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, Rumunija

(mondo.ba)