UEFA poništila kaznu Zvezdi: Saznala šta znači "Mi smo cigani, najjači smo najjači"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Navijači Crvene zvezde skandirali "Mi smo Cigani, najjači smo, najjači", UEFA izrekla kaznu, a zatim promijenila odluku nakon žalbe.

UEFA poništila kaznu Zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će imati veliku podršku u Gracu, kada protiv Šturma bude igrala u šestom kolu Lige Evrope. Iako je ranije odlučeno da srpski predstavnik neće moći da ima podršku organizovanih navijača, nakon Zvezdine žalbe ta odluka je promijenjena.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je UEFA promijenila prethodnu odluku i omogućila prisustvo naših navijača na gostovanju protiv Šturma u Gracu 11. decembra u okviru šestog kola Lige Evrope. Nakon što je naš klub uložio zvaničnu žalbu, nadležni organi UEFA detaljno su razmotrili iznesene argumente i usvojili naš zahtjev.

‍U žalbenom postupku Crvena zvezda je jasno istakla da skandiranje 'Mi smo cigani, najjači smo, najjači' u kontekstu navijačke kulture našeg kluba nema negativnu niti uvredljivu konotaciju, već predstavlja dio identiteta koji naši navijači koriste bez ikakve diskriminatorske namere. UEFA je uvažila navedeno objašnjenje i ocijenila da nema osnova za prethodno izrečenu zabranu.

Samim tim, navijačima Crvene zvezde biće omogućeno da organizovano prisustvuju utakmici u Gracu. Smatramo da su naši navijači ovu odluku u potpunosti zaslužili podrškom, sportskim ponašanjem i prisustvom na svakom gostovanju", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu kluba..

Prije meča protiv Šturma u Gracu, Crvena zvezda će igrati u Ligi Evrope na svom terenu. U okviru petog kola grupne faze Lige Evrope crveno-bijeli će 27. novembra dočekati rumunski FCSB, a eventualna pobjeda na tom susretu otvorila bi vrata ka nokaut fazi timu Vladana Milojevića.

