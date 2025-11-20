logo
Legendarni napadač Zvezde vjeruje u pobjedu nad Rumunima: "Imamo i kvalitet i iskustvo"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Zoran Filipović vjeruje u pobjedu nad rumunskim predstavnikom u Ligi Evrope.

Zoran Filipović o utakmici Zvezde i FCSB Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak, 27. novembra, igraju veoma važan meč za plasman u evropsko proljeće. Na stadionu "Rajko Mitić" protivnik će biti rumunski FCSB, a legendarni napadač Zoran Filipović to vidi kao idealnu priliku da tim Vladana Milojevića upiše trijumf.

Nekadašnji golgeter, koji je mnogo mučio rumunske fudbalske klubove, smatra da bi uz veliku podršku navijača Zvezda mogla da stigne do trijufma i tako sebi otvori vrata ka mjestu među 24 najbolja tima u Ligi Evrope. Bio bi to veliki uspeh za crveno-bijele, posebno nakon nekoliko turbulentnih mjeseci.

"Imao sam tu fudbalsku sreću da sam davao golove kad su internacionalne utakmice u pitanju. Rumuni su mi bili 'mušterije' i kada sam igrao u inostranstvu, pogotovo u Benfiki, tako da me oni pamte jako dobro. Te utakmice su bile jako interesantne. Zvezda je u to vrijeme kao tim i kao klub bila mnogo jaka. Kada pogledamo sam fudbalski kvalitet klub i ekipa su bili superiorni, a ja sam eto imao tu sreću da postižem golove", istakao je Filipović.

Zoran Filipović vjeruje da tim Vladana Milojevića može da ostvari dobar rezultat na ovom meču. To bi ujedno bio i veliki korak ka nokaut fazi takmičenja, odnosno evropskom proleću za Zvezdu.

"Optimističan sam i mislim da ćemo dobiti tu utakmicu. FCSB je u ranijim godinama bio jak klub i jak tim. Uvijek su imali tu tradiciju da na pravi način predstavljaju rumunski fudbal, ali u ovom trenutku mislim da imamo dovoljno kvaliteta i iskustva za pobjedu. Igrači moraju da se pokažu u najboljem svjetlu i da pred našim navijačima pobijede utakmicu, koja je jako važna za dalje bodovanje u Ligi Evrope", rekao je legendarni napadač Crvene zvezde.

Za kraj, Zoran Filipović imao je i poruku za sve zvezdaše pred utakmicu sa FCSB. "Želio bi da ih pozovem da dođu u što većem broju i da navijaju kao na utakmici protiv Lila. Pozvao bi ih da dođu u još većem broju nego tada, jer su oni naš 12. igrač. U takvom ambijentu i sa dozom optimizma očekujem povoljan rezultat", zaključio je Filipović.

