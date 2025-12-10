logo
Lukas Podolski postao suvlasnik kluba za koji igra u 40. godini

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nekadašnji reprezentativac Njemačke i dalje igra fudbal, a godinama je ozbiljan poslovni čovjek.

Lukas Podolski postao suvlasnik kluba za koji igra u 40. godini Izvor: Shutterstock

Bivši njemački reprezentativac Lukas Podolski i dalje igra fudbal u 40. godini, a postao je i suvlasnik poljskog prvoligaša Gornjik Žabrže, kluba čiji dres nosi.

"Lijepo bi bilo da je ovo početak nečeg velikog za klub i naše navijače. Privatizacija je u toku i borba se nastavlja", rekao je Podolski, a prenijele agencije.

Podolski je kupio nešto više od osam odsto akcija kluba, što ga čini drugim najvećim akcionarom.

Lukas Podolski je rođen u Glivicama u Poljskoj, ali se kao dječak preselio u Nemačku gdje je izgradio svoju fudbalsku karijeru.

Igrao je za Keln i Bajern, zatim za Arsenal, Inter, Galatasaraj, Visel Kobe i Antalijaspor. Od 2021. godine član je kluba Gornjik Žabrže za koji je odigrao 118 ligaških utakmica i postigao 23 gola.

Za reprezentaciju Nemačke je tokom karijere odigrao 130 utakmica i postigao 49 golova.

Prije nekoliko godina pokrenuo je i vlastiti biznis odnosno lanac restorana brze hrane, pa je prozvan "kraljem kebaba".
Njegovi restorani "Mangal Doner", a ima ih više od 30 svuda po svijetu procijenjeni su na 200 miliona evra.

(MONDO)

