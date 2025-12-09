FIFA uvodi novu promjenu na Mundijalu: Utakmice sa četiri dijela?!

FIFA je riješila da uvede još jedno novo pravilo na Svjetskom prvenestvu

Izvor: Koen van Weel / AFP / Profimedia

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) odlučila je da na predstojećem Mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku uvede novo pravilo. Nakon što je objavila vraćanje starog, iz 2006, sad je riješila i da utakmicu podijeli na četiri dela.

Naime, uvode se obavezne trominutne pauze tokom svakog poluvremena, te će prva pauza, umjesto u 45. minutu biti u 23. Takoreći, utakmica će se igrati iz četiri dijela, što se navijačima nije sasvim dopalo. Prema saopštenju FIFA pauze bi trebalo da se dogode oko 23. minuta svakog poluvremena, na svim utakmicama.

Kao argument, FIFA odgovara da je ovo pravilo uvedeno iz predostrožnosti, odnosno zbog zdravlja igrača. S druge strane, teoretičari zavjere tvrde da je ovo samo jedan od koraka da se fudbal "amerikanizuje", kao i da se stvori dodatan prostor za TV reklame.

Navijači nisu sasvim zadovoljni promjenama, pa je jedan od njih napisao: "Jedva čekam da gubimo 2:0 od Haitija u 2.30 ujutru i da gledam Pitera Krauča kako mi prodaje prašak za veš". Mnogi od fudbalskih analitičara vjeruju da je ovo istorijska prekretnica za ovaj sport, ne samo da će biti prvo takmičenje sa 48 reprezentacije, već će biti svojevrsni eksperiment.

Bonus video:

Pogledajte 01:14:27 Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić) Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)