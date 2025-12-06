logo
FIFA vraća pravilo koje je ukinula 2006: Čeka nas velika promjena za Svjetsko prvenstvo

FIFA vraća pravilo koje je ukinula 2006: Čeka nas velika promjena za Svjetsko prvenstvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Na predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu biće vraćeno pravilo koje je FIFA ukinula prije gotovo deset godina

Na Mundijalu 2026 međusobni skor važniji od gol-razlike Izvor: Koen van Weel / AFP / Profimedia

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) odlučila je da na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ponovo uvede pravilo koje je ukinula 2006. Riječ je o važnoj promjeni u bodovanju tokom grupne faze takmičenja.

U proteklih dvadeset godina FIFA je više vrednovala gol-razliku nego međusobni duel timova, ali sada se pravilo vraća na staro. Prema novim pravilima, ako dvije reprezentacije na kraju grupne faze imaju isti broj bodova, prednost će imati tim koji je u međusobnom okršaju bio uspješniji. Tek u slučaju da je njihov međusobni duel završen neriješeno, gledaće se ukupna gol-razlika u grupnoj fazi.

Ova promjena ima za cilj da spriječi situacije u kojima bi najjače selekcije svijeta protiv slabijih rivala popravljale gol-razliku i tako sticale prednost u odnosu na konkurente.

U Vašingtonu su izvučene grupe za Svjetsko prvenstvo, kojih će ukupno biti 12. Dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe idu direktno u osminu finala, gdje će im se pridružiti osam najboljih trećeplasiranih timova - dakle, 32 tima prolaze u dalju fazu takmičenja.

Kako izgledaju grupe na Svjetskom prvenstvu?

  • Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, UEFA Plej-of D
  • Grupa B: Kanada, UEFA Plej-of A, Katar, Švajcarska
  • Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
  • Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, UEFA Plej-of C
  • Grupa E: Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador
  • Grupa F: Holandija, Japan, UEFA Plej-of C, Tunis
  • Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
  • Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj
  • Grupa I: Francuska, Senegal, FIFA Plej-of 2, Norveška
  • Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
  • Grupa K: Portugal, UEFA Plej-of 1, Uzbekistan, Kolumbija
  • Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Uz napomenu, još nisu poznati svi učesnici predstojećeg takmičenja. Kompletan spisak reprezentacija koje će boje svojih zemalja braniti na Mundijalu 2026 biće poznat tek nakon što budu poznate ekipe koje će kroz baraž obezbijediti plasman.

Tagovi

Mundijal 2026 Svjetsko prvenstvo FIFA pravila

