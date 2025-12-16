Reprezentativac BiH napustio Keln i vratio se u Šturm

Šturm iz Graca je u utorak završio prvi transfer u zimskom prelaznom roku - Jusuf Gazibegović se poslije godinu dana vraća u austrijski klub na pozajmicu iz Kelna.

Jusuf Gazibegović (25) je ponovo u Šturmu, prenijeli su austrijski mediji.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je poslije godinu dana u Kelnu ponovo obukao dres ekipe iz Šturma za koji će nastupati kao pozajmljeni igrač "jarčeva".

"Svi znaju koliko mi Šturm znači, kakvo fantastično vrijeme sam ovdje proveo i da sam uvijek pratio dešavanja u Gracu. Kada se ukazala prilika za povratak na pozajmicu, nisam morao dvaput razmišljati. Nadam se da ću dobiti puno minutaže, želim svaki dan naporno raditi s ekipom i pomoći da izvučemo maksimum iz svake utakmice. Jedva čekam da počne pripremni period i već sam nevjerovatno uzbuđen zbog prvog nastupa ponovo u Libenauu", rekao je Gazibegović.

U Gracu ga čekaju kolege iz tabora "zmajeva" Emir Karić i Arjan Malić.

U Kelnu se Gazibegović nije dobro snašao, pa je ove sezone u njemačkoj Bundesligi odigrao samo jednu utakmicu, ukupno 22 minuta. Prije odlaska u Njemačku, četiri i po godine je proveo u Šturmu i na 177 takmičarskih mečeva postigao sedam golova uz 13 asistencija.

Za selekciju BiH odigrao je 23 utakmice.

