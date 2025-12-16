logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Reprezentativac BiH napustio Keln i vratio se u Šturm

Reprezentativac BiH napustio Keln i vratio se u Šturm

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Šturm iz Graca je u utorak završio prvi transfer u zimskom prelaznom roku - Jusuf Gazibegović se poslije godinu dana vraća u austrijski klub na pozajmicu iz Kelna.

Jusuf Gazibegović se vratio u Šturm Izvor: Cal Sport Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Jusuf Gazibegović (25) je ponovo u Šturmu, prenijeli su austrijski mediji.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je poslije godinu dana u Kelnu ponovo obukao dres ekipe iz Šturma za koji će nastupati kao pozajmljeni igrač "jarčeva".

"Svi znaju koliko mi Šturm znači, kakvo fantastično vrijeme sam ovdje proveo i da sam uvijek pratio dešavanja u Gracu. Kada se ukazala prilika za povratak na pozajmicu, nisam morao dvaput razmišljati. Nadam se da ću dobiti puno minutaže, želim svaki dan naporno raditi s ekipom i pomoći da izvučemo maksimum iz svake utakmice. Jedva čekam da počne pripremni period i već sam nevjerovatno uzbuđen zbog prvog nastupa ponovo u Libenauu", rekao je Gazibegović.

U Gracu ga čekaju kolege iz tabora "zmajeva" Emir Karić i Arjan Malić.

U Kelnu se Gazibegović nije dobro snašao, pa je ove sezone u njemačkoj Bundesligi odigrao samo jednu utakmicu, ukupno 22 minuta. Prije odlaska u Njemačku, četiri i po godine je proveo u Šturmu i na 177 takmičarskih mečeva postigao sedam golova uz 13 asistencija.

Za selekciju BiH odigrao je 23 utakmice.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Jusuf Gazibegović Šturm Keln

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC