Jedna reprezentacija će biti izbačena sa Mundijala 2026?

DR Kongo mogao bi da ostane bez potencijalnog plasmana na Svjetskom prvenstvu 2026. godine zbog administrativnog propusta.

Izvor: mondo.ba

Prije desetak dana održan je žrijeb za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu, saznali smo sastave grupe, a sada bi moglo da dođe do velikog preokreta jer jednoj reprezentaciji prijeti izbacivanje sa turnira.

U pitanju je DR Kongo koji bi mogao da bude izbačen iz interkontinentalnog plej-ofa za Svjetsko prvenstvo zbog toga što je protiv njega prijavu podnijela Nigerija. Prema informacijama koje stižu iz Afrike, Nigerija je zvanično uložila žalbu kod FIFA zbog sumnje da je DR Kongo koristio igrače koji nisu imali pravo nastupa.

Navodno, čak devet fudbalera DR Konga je promijenio sportsko državljanstvo pred meč sa Nigerijom, ali procedura nije bila završena kada su oni nastupili, smatraju Nigerijci i zato traže da se ta utakmica poništi.

Da stvar bude nevjerovatnija, ustav DR Konga ne dopušta dvojno državljanstvo, a Nigerijci imaju informacije da se pojedini fudbaleri nisu zvanično odrekli onog koje su prethodno imali. Ako se to pokaže kao tačno, FIFA bi mogla da poništi ove rezultate i izbaci tako DR Kongo iz plej-ofa.

Tako bi DR Kongo mogli da koštaju Aksel Tuanzebe, Artur Masuaku, Aron Van-Bisaka i drugi fudbaleri, dok bi Nigerija možda imala priliku da se protiv Jamajke i Nove Kaledonije bori ipak za mjesto na Mundijalu.

Kako izgledaju sastavi grupa na SP?

Kao što je poznato naredno Svjetsko prvenstvo u fudbalu igra se 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, a prvi put ćemo vidjeti čak 48 reprezentacija. Među njima nažalost nema Srbije.

Grupa A : Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, pobjednik UEFA baraža D (Danska / Sjeverna Makedonija / Češka / Irska)

: Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, pobjednik UEFA baraža D (Danska / Sjeverna Makedonija / Češka / Irska) Grupa B : Kanada, Švajcarska, Katar, pobjednik UEFA baraža A (Italija / Severna Irska / Vels / Bosna i Hercegovina)

: Kanada, Švajcarska, Katar, pobjednik UEFA baraža A (Italija / Severna Irska / Vels / Bosna i Hercegovina) Grupa C : Brazil, Maroko, Škotska, Haiti

: Brazil, Maroko, Škotska, Haiti Grupa D : SAD, Australija, Paragvaj, pobjednik UEFA baraža C (Turska / Rumunija / Slovačka / "Kosovo")

: SAD, Australija, Paragvaj, pobjednik UEFA baraža C (Turska / Rumunija / Slovačka / "Kosovo") Grupa E : Nemačka, Ekvador, Obala Slonovače, Kurasao

: Nemačka, Ekvador, Obala Slonovače, Kurasao Grupa F : Holandija, Japan, Tunis, pobjednik UEFA baraža B (Ukrajina / Poljska / Švedska / Albanija)

: Holandija, Japan, Tunis, pobjednik UEFA baraža B (Ukrajina / Poljska / Švedska / Albanija) Grupa G : Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland Grupa H: Španija, Urugvaj, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva

Španija, Urugvaj, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva Grupa I : Francuska, Senegal, Norveška, pobjednik Interkontinentalnog baraža 2 (Peru / UAE / DR Kongo / Novi Kaledonija)

: Francuska, Senegal, Norveška, pobjednik Interkontinentalnog baraža 2 (Peru / UAE / DR Kongo / Novi Kaledonija) Grupa J: Argentina, Austrija, Alžir, Jordan

Argentina, Austrija, Alžir, Jordan Grupa K : Portugal, Kolumbija, Uzbekistan, pobjednik Interkontinentalnog baraža 1 (Čile / Honduras / Irak / Tahiti)

: Portugal, Kolumbija, Uzbekistan, pobjednik Interkontinentalnog baraža 1 (Čile / Honduras / Irak / Tahiti) Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

(MONDO)