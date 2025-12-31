Mirko Ivanić objasnio da je sam "krivac" što ne igra za reprezentaciju Srbije jer je požurio.
Mirko Ivanić već godinama je najbolji fudbaler Crvene zvezde i često smo mogli da čujemo Dragana Stojkovića Piksija da bi ga pozvao u reprezentaciju Srbije, samo da je mogao. Istog je mišljenja vjerovatno i Veljko Paunović, međutim taj voz je odavno prošao jer je Mirko Ivanić donio odluku da igra za Crnu Goru.
Brzopleto ili ne, Ivanić je debitovao 2017. godine kod Ljubiše Tumbakovića i napustio "sokolove" zajedno sa njim, nakon što su odbili da igraju protiv reprezentatcije tzv. Kosova. Zbog jasnih pravila FIFA, Ivanić poslije 15 nastupa za reprezentaciju Crne Gore ne može da igra više za Srbiju, tako da je od 2019. praktično bez obaveza sa državnim timom, pa se postavlja pitanje zašto neko ranije nije prepoznao njegov talenat?
"Marku Nikoliću sam oprostio, a Slavoljubu Muslinu nemam šta": Mirko Ivanić objasnio ko je kriv što nije igrao za Srbiju
Upitan da li je oprostio Slavoljubu Muslinu koji ga nije zvao u reprezentaciju Srbije iako je igrao odlično za BATE Borisov, Ivanić poručuje da kod njega tu ne postoji nikakav osjećaj gorčine.
"Jesam, nema tu šta ja njemu da opraštam, čovjek je radio svoj posao savršeno. Plasirao se i na Svjetsko prvenstvo, nije imao nikakvu obavezu da me zove, igrao sam dobro u Bjelorusiji, opet, Srbija je imala fantastičan tim. Možda sam i ja malo požurio sa odlukom da prihvatim i igram za Crnu Goru. Ne kajem se, to je taj neki moj put, ne mogu da kažem da me je Muslin oštetio jer je radio svoj posao profesionalno", rekao je Ivanić za "Sportski žurnal".
A može li Slavoljub Muslin sebi da oprosti? Ipak nam je falio takav igrač protiv Albanije u Leskovcu: "Dobro, možda jeste takav nedostajao, ali ne bih sad to da stavljam na Muslina. Pokazao je rezultatima da je i te kako za to mjesto. Opet, vratio bih se da sam možda i ja malo požurio u tom trenutku".
Mirko Ivanić je dugo čekao na pravu minutažu u Vojvodini, gdje je nekada bio i kapiten, a interesantno je da je u jednom trenutku sa 16 godina razmišljao i da batali fudbal. Ostao je u njemu, čak i kada ga je Marko Nikolić poslao na pozajmicu u Proleter, čim je debitovao za "lale".
"Jesam mu oprostio zato što je to na kraju bila dobra odluka za mene - ne bih imao minute u Vojvodini. I sad pričam: izuzetno je važan kontinuitet igranja, posebno kad si mlađi - kad treba da igraš, tijelo da ti se formira - budeš u takmičarskom ritmu. Nova pozajmica značila mi je da steknem potrebne minute i vratim se opet kao takmičar u Vojvodinu. U suštini, oprostio sam mu", dodao je Ivanić za "Žurnal".
