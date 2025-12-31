"Marku Nikoliću sam oprostio, a Slavoljubu Muslinu nemam šta": Mirko Ivanić objasnio ko je kriv što nije igrao za Srbiju

Mirko Ivanić objasnio da je sam "krivac" što ne igra za reprezentaciju Srbije jer je požurio.

Mirko Ivanić već godinama je najbolji fudbaler Crvene zvezde i često smo mogli da čujemo Dragana Stojkovića Piksija da bi ga pozvao u reprezentaciju Srbije, samo da je mogao. Istog je mišljenja vjerovatno i Veljko Paunović, međutim taj voz je odavno prošao jer je Mirko Ivanić donio odluku da igra za Crnu Goru.

Brzopleto ili ne, Ivanić je debitovao 2017. godine kod Ljubiše Tumbakovića i napustio "sokolove" zajedno sa njim, nakon što su odbili da igraju protiv reprezentatcije tzv. Kosova. Zbog jasnih pravila FIFA, Ivanić poslije 15 nastupa za reprezentaciju Crne Gore ne može da igra više za Srbiju, tako da je od 2019. praktično bez obaveza sa državnim timom, pa se postavlja pitanje zašto neko ranije nije prepoznao njegov talenat?

Upitan da li je oprostio Slavoljubu Muslinu koji ga nije zvao u reprezentaciju Srbije iako je igrao odlično za BATE Borisov, Ivanić poručuje da kod njega tu ne postoji nikakav osjećaj gorčine.

"Je­sam, ne­ma tu šta ja nje­mu da opra­štam, čo­vjek je ra­dio svoj po­sao sa­vr­še­no. Pla­si­rao se i na Svjetsko prvenstvo, ni­je imao ni­ka­kvu obave­zu da me zo­ve, igrao sam do­bro u Bje­lo­ru­si­ji, opet, Sr­bi­ja je ima­la fan­ta­sti­čan tim. Mo­žda sam i ja ma­lo požurio sa od­lu­kom da pri­hva­tim i igram za Cr­nu Go­ru. Ne ka­jem se, to je taj ne­ki moj put, ne mo­gu da ka­žem da me je Mu­slin ošte­tio jer je ra­dio svoj po­sao pro­fe­si­o­nal­no", rekao je Ivanić za "Sportski žurnal".

A može li Slavoljub Muslin sebi da oprosti? Ipak nam je falio takav igrač protiv Albanije u Leskovcu: "Do­bro, mo­žda je­ste ta­kav ne­do­sta­jao, ali ne bih sad to da sta­vljam na Mu­sli­na. Po­ka­zao je re­zul­ta­ti­ma da je i te ka­ko za to mje­sto. Opet, vra­tio bih se da sam mo­žda i ja ma­lo po­žu­rio u tom tre­nut­ku".

"Oprostio sam Marku Nikoliću"

Mirko Ivanić je dugo čekao na pravu minutažu u Vojvodini, gdje je nekada bio i kapiten, a interesantno je da je u jednom trenutku sa 16 godina razmišljao i da batali fudbal. Ostao je u njemu, čak i kada ga je Marko Nikolić poslao na pozajmicu u Proleter, čim je debitovao za "lale".

"Je­sam mu opro­stio za­to što je to na kra­ju bi­la do­bra od­lu­ka za me­ne - ne bih imao mi­nu­te u Voj­vo­di­ni. I sad pri­čam: iz­u­zet­no je va­žan kon­ti­nu­i­tet igra­nja, po­seb­no kad si mla­đi - kad tre­ba da igraš, tije­lo da ti se for­mi­ra - bu­deš u tak­mi­čar­skom rit­mu. No­va pozaj­mi­ca zna­či­la mi je da stek­nem po­treb­ne mi­nu­te i vra­tim se opet kao tak­mi­čar u Voj­vo­di­nu. U su­šti­ni, opro­stio sam mu", dodao je Ivanić za "Žurnal".

