"Dan kad je sve otišlo dođavola": Zbog ovoga je Ćabi Alonso otjeran iz Real Madrida

Španska "Marka" otkriva detalje iz svlačionice Real Madrida.

Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA

Fudbalsku javnost je šokirala vijest da Ćabi Alonso više nije trener Real Madrida. Nije uspio perspektivni stručnjak da se izbori sa velikim zvijezdama, a španska "Marka" donosi detalje iz svlačionice "kraljevskog kluba". Pod naslovom: "Dan kada će Ćabi pukao i sve je otišlo dođavola: 'Nisam znao da treniram vrtić'."

Do raskola između trenera i igrača navodno je došlo još u novembru kada je Alonso bio bijesan na svoje izabranike. "Nisam znao da dolazim da treniram vrtić!", povikao je trener tokom jednog treninga. Nije ovo razmrdalo ekipu, već je situacija bivala sve gora.

"Ćabija je već neko vrijeme iritiralo to što igrači nisu pratili njegov tempo na treninzima, posebno u taktičkom smislu. Mrka lica, manjak stava, šaputanja... sve dok nije pukao i izgovorio rečenicu koja je označila početak kraja. Naglas je rekao ono što je već neko vrijeme mislio i otvorio ranu u odnosi sa igračima koja se više nikad nije zatvorila", piše Marka.

Preteški treninzi

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako se navodi, igračima su treninzi bili preteški i previše taktički zahtjevni. Ćabi je bio opsjednut detaljima, konstantno ih je tjerao na veće napore, a i njegov stručni štab je igrao po njegovim pravilima.

Na njih su se igrači takođe žalili, posebno na Sebasa Parilu, njegovog prvog pomoćnika. Sada već bivši trener je smatrao da dosta toga mora promijeniti i konstantno je dodavao ubrzanje. Taj tempo rada je bio neizdrživ i njegove metode nisu bile dobro prihvaćene u svlačionici. "Nisu bili na istoj talasnoj dužini, a svakodnevica je postajala sve teža. Ćabi je bio nezadovoljan igračima, a igrači su bili nezadovoljni Ćabijem", dodaje autor.

Novi trener nije iznenađenje

Alvaro Arbeloa je za neke logično rješenje poslije šokantnog rastanka, a "Marka" otkriva da se sve kuvalo već neko vrijeme.

"Kao da to nije bilo dovoljno, po svlačionici su počele da se šire glasine o Arbeloi. Ime čovjeka koji će nekoliko mjeseci kasnije postati novi trener Real Madrida igrači su ga doživljavali kao moguće rješenje. Arbola je sve češće bio uz prvi tim, a klub je počeo da gura njegovo ime kako bi ispitao teren", navodi se.

"U takvoj atmosferi stigla je i rezultatska kriza. Madrid je izgubio i ono malo stabilnosti što je imao, a problemi su se samo gomilali. Istina, kad je sve krenulo nizbrdo, igrači su pokušali da zbiju redove i izbjegnu Ćabijev otkaz, ali već je bilo kasno. Sumnje i nemir iz svlačionice prelili su se do vrha kluba i više nije bilo povratka. Superkup je bio kap koja je prelila čašu, ali povik je bio početak kraja", zaključuje Marka.