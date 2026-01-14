Partizan našao zamjenu za Jovana Miloševića: Stiže bratska pomoć

Partizan traži pojačanje u napadu, izbor je pao na talentovanog Bjelorusa.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan je u zimskom prelaznom roku ostao bez najboljeg igrača Jovana Miloševića kojeg je Štutgart poslao na novu pozajmicu, pa će do kraja sezone nositi dres Verdera iz Bremena. Crno-bijeli užurbano traže pojačanje, a izbor je pao na igrača CSKA Artema Šumanskog.

Ono što ide u prilog čelnicima iz Humske je to što igrač nije krenuo na pripreme sa Moskovljanima i očekuje se da uskoro krenu u ofanzivu. Veće šanse su da se pregovara o pozajmici zbog finansijske situacije u klubu, ali možda bratski klubovi pronađu idealno rješenje za sve zainteresovane strane.

Artem Šumanski daje gol Izvor: Wiki Sports Hub/Youtube

Šumanski je na ljeto 2024. godine stigao u CSKA iz Arisa u transferu vrijednom milion i po evra, dok je prethodno nosio dres BATE Borisova. Ove sezone je zabilježio 14 nastupa i postigao jedan gol.

Njegov odlazak je sve izvjesniji, a ostaje da vidimo da li će njegova naredna destinacija biti Beograd.

Kako je Partizan ostao bez Miloševića?

Detalje sage oko povratka Jovana Miloševića u Njemačku otkrio je njegov menadžer Aleksandar Čanović. "Kada su nam saopštili da povratak u Beograd nije opcija, sve vrijeme se govorilo o potencijalnom transferu. Do poslednjeg dana je sve išlo u tom smeru. Očekivalo se ili da dođe do transfera, ili do produženja ugovora sa Štutgartom i nove pozajmice u Partizanu."

"U cijeloj priči mi je zasmetalo što nam jesu davali naznake da bi Jovan trebalo da se oproba na višem nivou, ali tek prvog dana priprema su nam saopštili da povratak u Partizan više nije opcija. Onog momenta kada su klubovi počeli da zovu ugasila se nažalost svaka mogućnost za povratak u Beograd. Očigledno su ljudi iz Štutgarta shvatili da to više nije u njihovom interesu. Partizan je u prvim danima godine prestao da bude kandidat."

"Štutgart nam je prije više od mjesec dana dostavio ponudu za novi ugovor, koja je zaista bila izvanredna. Međutim - tražili smo određene izmjene i dopune. Nismo željeli da odstupimo od stava. Pregovori su se odužili... Bilo je mnogo zainteresovanih klubova, ali niko od njih se nije pojavio sa ponudom koja bi zadovoljila apetite Štutgarta", rekao je otkrio o kojim se ciframa radilo:

"Ljudi iz kluba su mi još tada rekli da neće razmatrati ponude ispod 10.000.000 evra, što je veoma ozbiljna suma za transfer u zimskom prelaznom roku. Ne treba da zaboravimo sva Jovanova dostignuća u minulom periodu, golove, asistencije i debi za A reprezentaciju. Štutgart je tom cifrom želio da odbije sve zainteresovane kandidate i pokaže kako hoće da produži ugovor sa Jovanom. Jednostavno - razmišljaju na duže staze kad je on u pitanju", pojasnio je.