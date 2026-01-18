logo
Haos u Kristal Palasu zbog šokantne izjave trenera!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner javno prozvao svoj klub zbog načina na koji je ostao bez kapitena.

Trener Kristal Palasa kritikuje klub Izvor: YouTube/Sky sports

Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner (51) van sebe je od ljutnje zbog načina na koji je prodat kapiten njegovog tima Mark Geji. Sjajni defanzivac prešao je u Mančester siti, a Glazneru je to rečeno u petak, dan uoči utakmice protiv Sanderlenda u gostima, u kojoj je njegov tim izgubio 1:2.

Toliko je bio ljut da je izašao pred kamere i oštro napao klub, optužbom da se sa svojim igračima osjeća "napušteno". Zamjerio je rukovodstvu i to što je ljetos dan prije utakmice ostao bez Eberečija Ezea, koji je prodat tada Arsenalu, a sada se isto ponovilo i sa kapitenom.

Zbog njegovih riječi u nedjelju su hitno održani sastanci u kancelarijama Kristal Palasa, ali je odlučeno je da ne dobije otkaz.

"Igrači su uradili sve što su mogli. Pogledajte našu klupu, tamo su samo klinci među napadačima i kao što sam već rekao, osjećamo se napušteno potpuno. Prodaja našeg kapitena dan pred meč, potpuno bez razumijevanja za to da se pripremamo za ovo. Dan uoči utakmice u 10.30 rečeno mi je da će nam kapiten biti prodat. Zašto to nije urađeno bar sljedeće nedjelje? Da možemo da odigramo bar još ovu utakmicu, drugi će se u međuvremenu vratiti... To me je dosta uznemirilo danas", kazao je on u miks-zoni.

Austrijanac koji vodi Palas od 2024. godine priznao je da ništa slično nije doživio.

"Ako vam srce dva puta može biti pokidano, onda je to situacija u kojoj Eze ode (u Arsenal) dan prije utakmice ljetos i sada kapiten ode dan prije utakmice. Jednostavno, nemam razumijevanja za to. U fudbalu sam više od 30 godina i nikad mi se to nije dogodilo, a sada sam doživio isto dva puta u šest ili sedam mjeseci. To je mjesto na kojem smo sada, već nedjeljama igramo sa 12 ili 13 igrača u timu. Neki su odigrali već 35 meč ove sezone. Sve nam otežava to što nemamo podršku sa klupe, momci daju sve od sebe i bore se, ali ne osećamo da imamo podršku", dodao je on.

