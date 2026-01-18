Haos u Kristal Palasu zbog šokantne izjave trenera!

Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner javno prozvao svoj klub zbog načina na koji je ostao bez kapitena.
Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner (51) van sebe je od ljutnje zbog načina na koji je prodat kapiten njegovog tima Mark Geji. Sjajni defanzivac prešao je u Mančester siti, a Glazneru je to rečeno u petak, dan uoči utakmice protiv Sanderlenda u gostima, u kojoj je njegov tim izgubio 1:2.
Toliko je bio ljut da je izašao pred kamere i oštro napao klub, optužbom da se sa svojim igračima osjeća "napušteno". Zamjerio je rukovodstvu i to što je ljetos dan prije utakmice ostao bez Eberečija Ezea, koji je prodat tada Arsenalu, a sada se isto ponovilo i sa kapitenom.
Zbog njegovih riječi u nedjelju su hitno održani sastanci u kancelarijama Kristal Palasa, ali je odlučeno je da ne dobije otkaz.
"Igrači su uradili sve što su mogli. Pogledajte našu klupu, tamo su samo klinci među napadačima i kao što sam već rekao, osjećamo se napušteno potpuno. Prodaja našeg kapitena dan pred meč, potpuno bez razumijevanja za to da se pripremamo za ovo. Dan uoči utakmice u 10.30 rečeno mi je da će nam kapiten biti prodat. Zašto to nije urađeno bar sljedeće nedjelje? Da možemo da odigramo bar još ovu utakmicu, drugi će se u međuvremenu vratiti... To me je dosta uznemirilo danas", kazao je on u miks-zoni.
Austrijanac koji vodi Palas od 2024. godine priznao je da ništa slično nije doživio.
"Ako vam srce dva puta može biti pokidano, onda je to situacija u kojoj Eze ode (u Arsenal) dan prije utakmice ljetos i sada kapiten ode dan prije utakmice. Jednostavno, nemam razumijevanja za to. U fudbalu sam više od 30 godina i nikad mi se to nije dogodilo, a sada sam doživio isto dva puta u šest ili sedam mjeseci. To je mjesto na kojem smo sada, već nedjeljama igramo sa 12 ili 13 igrača u timu. Neki su odigrali već 35 meč ove sezone. Sve nam otežava to što nemamo podršku sa klupe, momci daju sve od sebe i bore se, ali ne osećamo da imamo podršku", dodao je on.
