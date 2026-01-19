logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Finansijsku krizu neće preživjeti: Gasi se nekadašnji šampion Slovenije

Finansijsku krizu neće preživjeti: Gasi se nekadašnji šampion Slovenije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Primorani da odustanu od takmičenja u aktuelnoj sezoni.

Gasi se NK Domžale Izvor: Vid Ponikvar/© MN press, all rights reserved / SPORTIDA Photo Agency

Nekadašnji šampion Slovenije se gasi - fudbalski klub Domžale prekida sa funkcionisanjem zbog nagomilanih dugova, koje ne mogu da servisiraju. Kako prenose mediji iz Slovenije, tokom prethodnih nedjelja pokušavalo se na razne načine, ali Domžale neće preživjeti finansijsku krizu zbog koje mora i da odustane od takmičenja u aktuelnoj sezoni, pa je najviši rang takmičenja završava sa devet kluba.

Šampionsku titulu u Sloveniji Domžale su osvajale 2007. i 2008. godine, a tih godina su i tri puta završili drugoplasirani u prvenstvu. Takođe, imaju dva trofeja u Kupu Slovenije - 2011. i 2017. godine, uz jedan poraz u finalu. Domžale su dva puta osvojile Superkup Slovenije i jednom izgubili finale.

Čak 13 puta predstavljali su Sloveniju na međunarodnoj sceni, a jednom im je rival bio i srpski klub. U sezoni 2015/16 ekipa Čukaričkog predvođena trenerom Vladanom Milojevićem pobijedila je slovenački tim (1:0) na gostovanju pogotkom kapitena Igora Matića, a zatim je u Beogradu odigrala 0:0, što je bilo dovoljno za prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NK Domžale Slovenija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC