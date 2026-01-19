Finansijsku krizu neće preživjeti: Gasi se nekadašnji šampion Slovenije

Primorani da odustanu od takmičenja u aktuelnoj sezoni.

Izvor: Vid Ponikvar/© MN press, all rights reserved / SPORTIDA Photo Agency

Nekadašnji šampion Slovenije se gasi - fudbalski klub Domžale prekida sa funkcionisanjem zbog nagomilanih dugova, koje ne mogu da servisiraju. Kako prenose mediji iz Slovenije, tokom prethodnih nedjelja pokušavalo se na razne načine, ali Domžale neće preživjeti finansijsku krizu zbog koje mora i da odustane od takmičenja u aktuelnoj sezoni, pa je najviši rang takmičenja završava sa devet kluba.

Šampionsku titulu u Sloveniji Domžale su osvajale 2007. i 2008. godine, a tih godina su i tri puta završili drugoplasirani u prvenstvu. Takođe, imaju dva trofeja u Kupu Slovenije - 2011. i 2017. godine, uz jedan poraz u finalu. Domžale su dva puta osvojile Superkup Slovenije i jednom izgubili finale.

Čak 13 puta predstavljali su Sloveniju na međunarodnoj sceni, a jednom im je rival bio i srpski klub. U sezoni 2015/16 ekipa Čukaričkog predvođena trenerom Vladanom Milojevićem pobijedila je slovenački tim (1:0) na gostovanju pogotkom kapitena Igora Matića, a zatim je u Beogradu odigrala 0:0, što je bilo dovoljno za prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.