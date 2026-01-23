Lotar Mateus hitno operisan: "Ruka mi je u zavojima, rebra u modricama"

Lotar Mateus je na zimovanju doživio povredu nakon što je pao na skijanju. Sada se javio iz bolnice nakon operacije.

Izvor: Heiko Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia

Mnoge je zabrinula slika sa instagrama Lotara Mateusa na kome se nekadašnji trener Partizana vidi u bolničkom krevetu. Ipak legendarni njemački fudbaler je samo želio da javi da je sve u redu sa njim.

Lotar Mateus se povrijedio na skijanju u Oberlehu u Austriji, a nakon jednog pada je povrijedio rame. Kako javlja "Bild" imao je artroskopiju koja je trajala oko sat vremena. Operacija je obavljena u četvrtak ujutru.

"Hvala svima na željama za brz oporavak. Uskoro ću opet biti na nogama", napisao je na instagramu, a onda se javio novinarima "Bilda".

"Bila je to posljednja vožnja posljednjeg dana odmora. Padina je bila skliska i puna rupa, već sam se radovao ručku u planinskoj kolibi i odjednom sam pao na desno rame. Nisam dobro uhvatio krivinu i skije su mi se sudarile. Problem je bio led, da je bilo snijega vjerovatno bih nastavio kao da se ništa nije desilo.

Takođe sam zadobio modrice na rebrima sa desne strane, što je očigledno jako bolno. Trenutno mi je desna ruka u zavojima imobilizirana. Ipak, generalno sam dobro. Najbitnije je da je operacija prošla dobro i da nije bila komplikovana. Ne mislim da ću skoro na posao", napisao je Mateus.

Neće biti Mateusa na TV-u

Lotar Mateus odavno više nije trener, sada je stručni konsultant na RTL-u. On je počeo u lokalnom klubu, zatim je godinama nastupao prvo za Borusiju Menhengladbah, pa za Bajern Minhen. Zatim je igrao za Inter, pa se vartio u Bajern. Za Njemačku je odigrao rekordnih 150 mečeva, a nakon početaka u Rapidu bio je trener Partizana koji je uveo u Ligu šampiona.