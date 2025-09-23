Lotar Mateus zamijenio Marijanu klinkom: Šok zbog ogromne razlike u godinama, pokazao je svima

Bivši trener Partizana i jedan od najboljih veznih fudbalera u istoriji Lotar Mateus (64) ima novu devojku i planira šesti brak. Od Tereze je stariji čak 38 godina.

Slavni njemački fudbaler Lotar Mateus (64) ima novu djevojku i pokazao ju je ponosno na dodjeli Zlatne lopte u Parizu. I dok je čitav svijet želio da sazna da li će Usman Dembele odnijeti "Zlatnu loptu" pred Laminom Jamalom, mnogi su za pobjednika ovog crvenog tepiha proglasili baš Mateusa zbog njegove nove ljepše polovine.

U pitanju je Tereza Somer koja ima samo 26 godina, odnosno 38 godina je mlađa od njega, a ovako su zajedno došli u Pariz na dodjelu "Zlatne lopte":

Kada je Lotar Mateus osvojio "Zlatnu loptu" 1990. godine, njegova današnja izabranica nije bila ni u planu, pošto se rodila čak devet godina kasnije, kada je slavni fudbaler završavao karijeru u Bajernu iz Minhena, a kasnije i u Sjedinjenim Američkim Državama.

O njegovoj novoj izabranici ne zna se mnogo, ali vidjećemo da li će Mateus i po šesti put stupiti u brak...

Nova djevojka upola mlađa od Marijane Mateus

Nova djevojka upola mlađa od Marijane Mateus

Lotar Mateus ima četvoro djece iz pet brakova, a prvi put je na "ludi kamen" stupio još 1981. godine. Sa Silvijom je dobio dvoje djece, ali su se razišli 1992. godine. Potom je oženio Lolitu Morenu, s kojom ima sina, da bi se rastali 1999. godine. Po dolasku u Partizan, upoznao je Marijanu Čolić (tada 31-godišnjakinju), sa kojom je stupio u brak. Ona je podnijela zahtev za razvod koji je poslije višegodišnje parnice okončan 2009. godine, dok je u međuvremenu oženio Kristinu Lilijanu Čudinovu (21).

Vrlo brzo su se rastali, da bi Mateus potom oženio Anastasiju Klimko 2014. godine i s njom ima sina, ali je razveden od 2021. godine. Pogledajte i kako danas izgleda Marijana Čolić, odnosno Mateus - sada 53-godišnjakinja: