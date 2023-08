Nekadašnji trener Partizana savjetuje Pavara: Ostani u Bajernu, prelazak u Inter ne bi bio korak naprijed

Lotar Mateus smatra da bi francuski reprezentativac trebalo da ostane u redovima bavarskog giganta.

Bivša Interova legenda Lotar Mateus tvrdi da odlazak Benžamena Pavara na "Đuzepe Meacu" ne bi predstavljao napredak za francuskog defanzivca.

Dva kluba su se dogovorila o uslovima za transfer vrijedan 30 miliona evra plus bonuse, a francuski reprezentativac se snažno zalaže za prelazak. Ipak, njemački gigant neće pustiti Pavara dok ne pronađu odgovarajuću zamjenu.

To traje mnogo duže nego što se očekivalo, a Inter polako gubi strpljenje, spremajući se da se okrene drugim metama poput štopera Torina, Pera Šursa, ili Džafeta Tangange iz Totenhema.

Pavar je propustio utakmicu prethodnog vikenda protiv Augzburga (3:1) i nekoliko dana nije prisustvovao treninzima, što je dodatno podgrijalo glasine da je na korak do odlaska. Međutim, danas je Bajern Minhen izdao saopštenje koje potvrđuje da se Pavar "vratio treninzima nakon problema sa leđima".

Mateus ima iskustva s oba kluba i razgovarao je sa njemački "Skaj Sport" o situaciji sa Pavarom.

"Bivši direktori su obećali Pavaru da može da ode na kraju sezone, ali sa novim šefovima dolaze i nove pravila", rekao je nekadašnji trener Partizana.

"Pošto mu je to obećano, sada Pavar pravi grimase. Takođe, nije korišćen u odbrani onako kako je želio. Uvijek je bio pouzdan, besprijekoran profesionalac."

Mateus je nosio dres Intera od 1988. do 1992. godine, dok je imao dva različita mandata u Bajern Minhenu, od 1984. do 1988. i ponovo od 1992. do 2000. godine.

"Sa svom ljubavlju prema mom bivšem klubu, moram reći da trenutno prelazak iz Bajerna u Inter ne predstavlja napredak. Čak i ako su ‘nerazuri’ imali dobru sezonu, stigli do finala Lige šampiona i osvojili Kup Italije, Bajern je važniji klub na evropskoj sceni. Međutim, mislim da je glavna stvar ovdje ta da Pavar želi da igra kao štoper i da poveća svoje vrijeme provedeno u toj ulozi kako bi postao prvi izbor za Francusku", smatra Nijemac.

Bajern Minhen uglavnom koristi Pavara kao desnog beka, a zamjene koje traže na tržištu su takođe za tu poziciju.

