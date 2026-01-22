logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kerim Alajbegović za 12 minuta postigao dva fantastična gola u Evropi: Drugi je prava majstorija

Kerim Alajbegović za 12 minuta postigao dva fantastična gola u Evropi: Drugi je prava majstorija

Autor Haris Krhalić
0

Kerim Alajbegović je još jednom pokazao o kakvom se igraču radi.

Leverkuzen može otkupiti Kerima Alajbegovića Izvor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac BiH Kerim Alajbegović sa svojim Salcburgom večeras protiv Bazela igra meč 7. kola Lige Evrope.

Austrijski tim je već u 12. minutu imao dva gola prednosti, a oba je postigao upravo Alajbegović. Ovaj sjajni 18-godišnjak je najprije u četvrtom minutu odlično se izborio da prostor i još bolje pogodio.

Pogledajte: 

Ipak, drugi pogodak je bio prava majstorija. Alajbegović je dobio loptu na lijevoj strani, "zalomio" ka sredini terena i pritom se oslobodio dva igrača, a onda potegnuo i zakucao loptu od prečku u gol.

Pogledajte i ovaj pogodak:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kerim Alajbegović Salcburg Bazel Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC