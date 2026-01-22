Kerim Alajbegović za 12 minuta postigao dva fantastična gola u Evropi: Drugi je prava majstorija

Kerim Alajbegović je još jednom pokazao o kakvom se igraču radi.
Reprezentativac BiH Kerim Alajbegović sa svojim Salcburgom večeras protiv Bazela igra meč 7. kola Lige Evrope.
Austrijski tim je već u 12. minutu imao dva gola prednosti, a oba je postigao upravo Alajbegović. Ovaj sjajni 18-godišnjak je najprije u četvrtom minutu odlično se izborio da prostor i još bolje pogodio.
Pogledajte:
It's in the back of the net! Kerim Alajbegovic finds a way to slip the ball past the goalkeeper!— Goals Xtra (@GoalsXtra)January 22, 2026
Red Bull Salzburg 1-0 Baselpic.twitter.com/7ENdTtEYwY
Ipak, drugi pogodak je bio prava majstorija. Alajbegović je dobio loptu na lijevoj strani, "zalomio" ka sredini terena i pritom se oslobodio dva igrača, a onda potegnuo i zakucao loptu od prečku u gol.
Pogledajte i ovaj pogodak:
| GOAL: Kerim Alajbegovic doubles the lead.— Futball Centa (@futballcenta)January 22, 2026
Red Bull Salzburg 2-0 Basel
pic.twitter.com/jljC7iKHO6