logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bratski poklon Partizanu iz Rusije: Dva pojačanja stižu u paketu za napad na titulu

Bratski poklon Partizanu iz Rusije: Dva pojačanja stižu u paketu za napad na titulu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan bi mogao uskoro da dobije dva pojačanja iz Rusije, odnosno iz bratskog CSKA Moskve.

CSKA šalje dva igrača Partizanu Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan mogao bi da dobije dva velika pojačanja iz CSKA Moskve, prenosi "Telegraf". Od ranije se već spominjalo da bi mogao da dođe napadač Artjom Šumanski, međutim nova informacija je da će "armejci" poslati tandem pojačanja u Beograd i u paketu bi mogao da bude i Mihail Rjadno.

Izvor: Profimedia/Alexander Shcherbak/Zuma Press

U pitanju je lijevi bek koji je i te kako potreban Nenadu Stojakoviću jer je to najslabije pokrivena pozicija. Vidjeli smo da je Mario Jurčević imao dosta problema s povredama tokom jeseni i propustio je završnicu prvog dijela sezone, potom je neočekivano šansu dobio Abdul Abdulmalik, dok je bilo pokušaja i da se neko od štopera prebaci uz lijevu aut-liniju. Ne može da se kaže da je ijedna od tih opcija bila pun pogodak, dok s druge strane Partizan ima finansijskih problema i ne može tek dako da dovede pojačanje.

Tako bi u pomoć mogao da uskoči "bratski klub" CSKA iz Moskve, s kojim su pobratimljeni navijači Partizana. Prošle godine dva kluba odigrala su i dvije prijateljske utakmice, u odličnim su odnosima, pa bi Šumanski i Rjadno - koji ne igraju previše za CSKA - zato došli u Beograd na pozajmicu.

Šumanski je igrao nešto više, odigrao je 14 utakmica i postigao je jedan gol ovaj Bjelorus, dok je Rjadno nastupio samo u Kupu Rusije kada je na terenu proveo oko sat vremena.

Izvor: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Vidjećemo da li će to biti rješenje problema Partizana iza kog su vrlo čudne pripreme na kojima nije ostvarena nijedna pobjeda, a čak dvije provjere su otkazane. U jednoj od te tri utakmice Nenad Stojaković čak nije ni pravio taktiku, nego je odlučio da se njegovi igrači samoorganizuju na terenu što je rezultiralo debaklom.

U međuvremenu dodajmo i to da je Partizan ostao bez Jovana Miloševića, Vukašina Jovanovića, Dušana Jovanovića i Ibrahima Zubairua (uz odlaske Grimalda i Mujakića koji već nisu bili u klubu), a došli su Sebastijan Polter i promovisan je Marko Lekić.

Podsjetimo, Partizan u nastavak sezone u Superligi ulazi sa bodom prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

CSKA Moskva FK Partizan Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC