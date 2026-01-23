Bratski poklon Partizanu iz Rusije: Dva pojačanja stižu u paketu za napad na titulu

Partizan bi mogao uskoro da dobije dva pojačanja iz Rusije, odnosno iz bratskog CSKA Moskve.

FK Partizan mogao bi da dobije dva velika pojačanja iz CSKA Moskve, prenosi "Telegraf". Od ranije se već spominjalo da bi mogao da dođe napadač Artjom Šumanski, međutim nova informacija je da će "armejci" poslati tandem pojačanja u Beograd i u paketu bi mogao da bude i Mihail Rjadno.

U pitanju je lijevi bek koji je i te kako potreban Nenadu Stojakoviću jer je to najslabije pokrivena pozicija. Vidjeli smo da je Mario Jurčević imao dosta problema s povredama tokom jeseni i propustio je završnicu prvog dijela sezone, potom je neočekivano šansu dobio Abdul Abdulmalik, dok je bilo pokušaja i da se neko od štopera prebaci uz lijevu aut-liniju. Ne može da se kaže da je ijedna od tih opcija bila pun pogodak, dok s druge strane Partizan ima finansijskih problema i ne može tek dako da dovede pojačanje.

Tako bi u pomoć mogao da uskoči "bratski klub" CSKA iz Moskve, s kojim su pobratimljeni navijači Partizana. Prošle godine dva kluba odigrala su i dvije prijateljske utakmice, u odličnim su odnosima, pa bi Šumanski i Rjadno - koji ne igraju previše za CSKA - zato došli u Beograd na pozajmicu.

Šumanski je igrao nešto više, odigrao je 14 utakmica i postigao je jedan gol ovaj Bjelorus, dok je Rjadno nastupio samo u Kupu Rusije kada je na terenu proveo oko sat vremena.

Vidjećemo da li će to biti rješenje problema Partizana iza kog su vrlo čudne pripreme na kojima nije ostvarena nijedna pobjeda, a čak dvije provjere su otkazane. U jednoj od te tri utakmice Nenad Stojaković čak nije ni pravio taktiku, nego je odlučio da se njegovi igrači samoorganizuju na terenu što je rezultiralo debaklom.

U međuvremenu dodajmo i to da je Partizan ostao bez Jovana Miloševića, Vukašina Jovanovića, Dušana Jovanovića i Ibrahima Zubairua (uz odlaske Grimalda i Mujakića koji već nisu bili u klubu), a došli su Sebastijan Polter i promovisan je Marko Lekić.

Podsjetimo, Partizan u nastavak sezone u Superligi ulazi sa bodom prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu.