Fudbaleri Crvene zvezde imaće veliku podršku protiv Selte, u posljednjem meču grupne faze Lige Evrope, nakon što su izborili evropsko proljeće.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je pobjedom nad Malmeom završila veliki posao na evropskoj sceni - obezbijeđena je nokaut faza Lige Evrope, što je još jedan u nizu klupskih uspjeha tokom gotovo deset godina dominacije srpskim fudbalom i zapaženijih uspjeha na međunarodnoj pozornici. Odmah nakon pobjede protiv Šveđana, Zvezda se oglasila i objavila kada počinje prodaja ulaznica za meč protiv Selte!

Karte za meč protiv španskog tima, od kojeg zavisi plasman u Top8, već mogu da se kupe preko interneta, a za one koji dragocjeno parče papira žele da imaju u rukama blagajne će se otvoriti u ponedjeljak. Nakon četiri uzastopne pobjede u Evropi, očekuje se veliko interesovanje za ulaznice, posebno jer ovaj susret ima veliki značaj.

Vidi opis Crvena zvezda prodaje karte za Seltu: Evo kako da gledate borbu za Top8 Lige Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

"Crvena zvezda obaveštava navijače da od ponedjeljka 26. januara počinje prodaja karata za utakmicu sa Seltom na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić', a svi zainteresovani će uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, moći da obezbede ulaznice za duel sa španskim timom i direktno na Marakani.

Prvotimci Zvezde će u četvrtak 29. januara od 21 sat dočekati Seltu u okviru osmog kola ligaške faze Lige Evrope. Izabranici Dejana Stankovića su već izborili evropsko proleće, a sada ih očekuje važan meč na evropskoj sceni i borba za mjesto među prvih osam na tabeli. Upravo zato podrška navijača će biti od izuzetnog značaja. Svi oni koji budu željeli da bodre crveno-bijele sa tribina stadiona 'Rajko Mitić' do karata mogu doći ONLAJN putem, dok će u ponedjeljak ulaznice biti dostupne i na šalterima Marakane. Blagajne na stadionu 'Rajko Mitić' će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedjeljka do srijede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv Selte svi zainteresovani do karata moći da dođu od 12 sati pa sve do početka meča", navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Cene pojedinačnih ulaznica za meč Crvena zvezda - Selta u okviru 8. kola grupne faze Lige Evrope:

Sjever /Jug - 20 KM

Istok - 37 KM

Zapad - 43 KM

Tribina "Siniša Mihajlović" - 133 KM

Meč se igra 29. januara od 21:00, a crveno-bijeli moraju da pobijede kako bi zadržali šanse da se plasiraju među osam najboljih timova i tako izbjegli baraž za osminu finala. Neće biti nimalo lako - prije svega jer je Selta izuzetno dobar tim, a zatim i jer je Zvezdi potrebno da se poklope tri rezultata na pet utakmica.

Vidi opis Crvena zvezda prodaje karte za Seltu: Evo kako da gledate borbu za Top8 Lige Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Svakako, Crvena zvezda je obezbijedila mesto u nokaut fazi Lige Evrope ove sezone, što je veliki uspjeh aktuelnog šampiona Srbije. Crveno-bijeli će nakon meča protiv Selte iz Viga odigrati još barem dvije evropske utakmice u ovoj sezoni - ostaje samo da vidimo protiv koga.