Partizan doveo lidera: Odrekao se velikih para i dolazi kao glavni adut za titulu

Iskusni fudbaler Stefan Mitrović dogovorio je saradnju sa Partizanom, ali još uvijek nisu poznati detalji.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan dogovorio se sa iskusnim defanzivcem Stefanom Mitrovićem. Nakon napadača Sebastijana Poltera, u Humsku će stići i nekadašnji reprezentativac Srbije koji je posle dugih pregovora dao riječ crno-bijelima.

Ostale su još formalnosti oko potpisa ugovora i nema sumnje da će njegovo iskustvo biti veliki faktor u svlačionici među mladim momcima. Mitrović je nedavno raskinuo ugovor sa Gentom, a potencijalni razlog zbog kojih su se pregovori odužili vjerovatno je finansijski. Partizan je prošao UEFA monitoring, a defanzivac je navodno pristao na daleko manja primanja nego što je imao u Belgiji.

Mitrović je na startu karijere nosio dres Petržalke, Zbrojovke i Metalca, pre nego što je vrhunac dostigao u Kortrajku. Nakon toga je igrao za Benfiku, Valjadolid, imao prvi mandat u Gentu, zatim Strazbur i Hetafe, prije nego što se vratio u Belgiju.Prethodno je Mitrović stasavao u mlađim kategorijama Crvene zvezde od 2003. do 2008.

Stefan je bio dio nekih legendarnih mečeva reprezentacije Srbije, a najviše se pamti njegova uloga protiv Albanije i Portugala. Sa prekidima bio dio reprezentacije Srbije od 2014. do 2022, a bio je dio čete Dragana Stojkovića Piksija na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

