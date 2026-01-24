logo
Partizan ne da kapitena za manje od 15.000.000 evra: Tri evropska tima zainteresovana su za njega

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kapiten Partizana Vanja Dragojević može da napusti klub samo za 15 miliona evra.

Partizan ne da Vanju Dragojevića za manje od 15 miliona evra Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski klub Partizan ima finansijske probleme, ali uprava kluba na čelu sa Rasimom Ljajićem, Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem ima jasan stav kada je u pitanju prodaja talentovanih fudbalera! Zbog toga Vanja Dragojević ne može da ode iz kluba dok neki od zainteresovanih timova ne uplati klubu iz Humske čak 15.000.000 evra.

A ima ih, širom Evrope... Kako prenosi italijanski novinar i insajder Lorenco Lepore, za talentovanog fudbalera i kapitena Partizana u ovom trenutku zainteresovani su Real Sosijedad, Borusija Dortmund i Frajburg, timovi koji imaju veoma dobru reputaciju u evropskom fudbalu.

Za sada nije poznato koliki bi novac bili spremni da izdvoje španski i dva njemačka kluba, odnosno da li su oni odmah spremni da plate obeštećenje koje crno-bijeli traže. Vjerovatno bi svaki od pomenutih timova, ali i neki drugi potencijalni kupci, probali da se cjenkaju sa Partizanom i talentovanog veznog igrača dobiju na popustu - svjesni da u Humskoj finansijska situacija nije sjajna.

Ipak, Partizan uspijeva da ostane iznad vode. Nedavno je to uradio pozajmicom novca od košarkaškog kluba, a finansijski mu je pomogla i država koja je i ranije davala novac kako bi Partizan mogao da prođe monitoring UEFA i obezbijedi licencu za takmičenje u Evropi.

Ko je Vanja Dragojević?

Rođeni Beograđanin Vanja Dragojević ima 20 godina, visok je 184 centimetra, a pored mjesta defanzivnog veznog igrao je i kao štoper u mlađim kategorijama. Debitovao je za prvi tim Partizana krajem prethodne sezone i već ima 36 mečeva u seniorskom sastavu, a ove takmičarske godine jedan je od kapitena kluba i lidera na terenu.

Tokom aktuelne sezone Vanja Dragojević je odigrao 25 mečeva za Partizan, uz učinak od jednog gola i dvije asistencije. Dobre igre u crno-bijelom dresu donijele su mu poziv u seniorsku reprezentaciju Srbije, ali na okupljanju za koje ga je pozvao Dragan Stojković Piksi nije stigao da debituje.

