Partizan ne da kapitena za manje od 15.000.000 evra: Tri evropska tima zainteresovana su za njega

Kapiten Partizana Vanja Dragojević može da napusti klub samo za 15 miliona evra.

Fudbalski klub Partizan ima finansijske probleme, ali uprava kluba na čelu sa Rasimom Ljajićem, Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem ima jasan stav kada je u pitanju prodaja talentovanih fudbalera! Zbog toga Vanja Dragojević ne može da ode iz kluba dok neki od zainteresovanih timova ne uplati klubu iz Humske čak 15.000.000 evra.

A ima ih, širom Evrope... Kako prenosi italijanski novinar i insajder Lorenco Lepore, za talentovanog fudbalera i kapitena Partizana u ovom trenutku zainteresovani su Real Sosijedad, Borusija Dortmund i Frajburg, timovi koji imaju veoma dobru reputaciju u evropskom fudbalu.

Despite concrete interest from Real Sociedad, Borussia Dortmund and Freiburg, FK Partizan Belgrade have made it clear they will only consider a sale of Vanja Dragojevic if his €15 million release clause is triggered.

Za sada nije poznato koliki bi novac bili spremni da izdvoje španski i dva njemačka kluba, odnosno da li su oni odmah spremni da plate obeštećenje koje crno-bijeli traže. Vjerovatno bi svaki od pomenutih timova, ali i neki drugi potencijalni kupci, probali da se cjenkaju sa Partizanom i talentovanog veznog igrača dobiju na popustu - svjesni da u Humskoj finansijska situacija nije sjajna.

Ipak, Partizan uspijeva da ostane iznad vode. Nedavno je to uradio pozajmicom novca od košarkaškog kluba, a finansijski mu je pomogla i država koja je i ranije davala novac kako bi Partizan mogao da prođe monitoring UEFA i obezbijedi licencu za takmičenje u Evropi.

Ko je Vanja Dragojević?

Rođeni Beograđanin Vanja Dragojević ima 20 godina, visok je 184 centimetra, a pored mjesta defanzivnog veznog igrao je i kao štoper u mlađim kategorijama. Debitovao je za prvi tim Partizana krajem prethodne sezone i već ima 36 mečeva u seniorskom sastavu, a ove takmičarske godine jedan je od kapitena kluba i lidera na terenu.

Tokom aktuelne sezone Vanja Dragojević je odigrao 25 mečeva za Partizan, uz učinak od jednog gola i dvije asistencije. Dobre igre u crno-bijelom dresu donijele su mu poziv u seniorsku reprezentaciju Srbije, ali na okupljanju za koje ga je pozvao Dragan Stojković Piksi nije stigao da debituje.