Selta pred Marakanu vidjela "novog Darka Kovačevića": Sa desetoricom je razbio i poslao u Beograd

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mikel Ojarzabal nanio Selti poraz uoči njenog gostovanja Beogradu i Crvenoj zvezdi u Ligi Evrope

Mikel Ojarzabal Izvor: Marta Fernandez Jimenez/Shutterstock

Selta je doživjela poraz na gostovanju Real Sosijedadu (1:3) pred gostovanje Crvenoj zvezdi u četvrtak u Ligi Evrope. Tim iz Viga nije uspio da iskoristi ni to što je hrvatski fudbaler Duje Ćaleta-Car zbog grubog uklizavanja isključen u 45+2' minutu, pri rezultatu 1:0 za domaćina.

Iskusni centarfor Selte Borha Iglesijas (33) uspio je da izjednači iz gužve na 1:1 u 72. minutu, ali je Sosijedad poslije toga sa igračem manje postigao još dva gola, udarcem dvostrukog strijelca Mikela Ojarzabala u 75. minutu i pogotkom Braisa Mendeza u 90+6' minutu.

Zanimljivo je naglasiti da je Ojarzabal današnjim golovima u 17. i 72. minutu (oba udarcima sa distance) došao na diobu trećeg mjesta vječne liste strijelaca Sosijedada u Primeri, jer mu je to bio 92. pogodak. Isti broj golova za taj tim dao je i slavni srpski napadač Darko Kovačević (52), koji je ostavio dubok trag na "Anoeti" igrajući za Sosijedad od 1996. do 1999, pa od 2001. do 2007, poslije povratka iz Juventusa i Lacija. Ispred njih dvojice na toj listi su samo Lopez Ufarte (67) sa 101 golom i Hesus Marija Satrustegi (72), sa čak 133 gola.

Slaveći Ojarzabala, igrača koji je od 2011. godine u klubu, navijači Sosijedada ispratili su igrače u svlačionicu. Ovim trijumfom, domaćin je na osmoj poziciji prišao sedmoplasiranoj Selti na pet bodova za ostatka.

Tim iz Viga imaće pred sobom sada pripremu za Crvenu zvezdu i gostovanje na "Marakani" u četvrtak, gdje će se i srpski i španski tim boriti za pobjedu i za nadu da bi spletom okolnosti i drugih rezultata tako mogli i u Top 8, odnosno direktno u osminu finala.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Selta Real Sosijedad Primera Mikel Ojarzabal

