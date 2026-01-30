Serhio Ramos postaje bokser: U ringu ga čeka influenser optužen za trgovinu ljudima

Slavni fudbaler Serhio Ramos uskoro će postati bokser

Izvor: IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA / imago sportfotodienst / Profimedia

Serhio Ramos (39), kako prenose španski mediji, priprema se za prvu borbu u karijeri. Ramos je poznat kao zaljubljenik u borilačke sportove, a ovog puta se opredijelio za boks. Bivši fudbaler Real Madrida snage će odmjeriti sa kontroverznim influenserom Endruom Tejtom.

Ramos je tokom fudbalske karijere radio pravio dešavanja u svijetu UFC borbi. Posebnu podršku pružao je Iliji Topuriji, sa kojim je i trenirao. A, sada je u fazi priprema za meč sa Tejtom koji je najavljen za 22. avgust, a meč će se održati u Kataru i biće održana u šest rundi.

Očekivanja su već sada velika, iako meč nije blizu održavanja. Ipak, Ramos u svijetu fudbala ima status ikone, te će veliki broj navijača pomno pratiti dešavanja, pripreme, a onda i sam izlazak u ring. Uz sve to, Ramos nije zvanično završio karijeru, a iako ima 39 godina i dalje može da iznenadi na terenu. Ramos trenutno igra za Monterej, u Meksiku.

Nema sumnje da je Ramos željan novih izazova, te je odlučio da u 40. godini okrene nosi list. I dalje u izvanrednoj fizičkoj formi, a s obzirom na to da mu borilačke vještine nisu strane, može se reći da ćemo kroz nekoliko mjeseci prisustvovati spektaklu. Popularnosti će doprinijeti i Ramosov rival, koji može privući drugu vrstu publike.

Endru Tejt nosi epitet kontroverznog influensera. U pitanju je milioner koji ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama. Međutim, njegova prošlost nije blistava, bio je suočen sa optužbama za silovanje i trgovinu ljudima, ali i pored toga njegova popularnost ne jenjava. Prije otprilike mjesec dana počeo je da se bavi boksom, a prvi meč imao je protiv Čejsa Demura, poznate rijaliti zvijezde.