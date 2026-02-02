logo
Preminuo bivši predsjednik FSS Nemanja Stanković

Preminuo bivši predsjednik FSS Nemanja Stanković

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Tužne vijesti za srpski fudbal.

Preminuo bivši predsjednik FSS Nemanja Stanković Izvor: MN PRESS

Dugogodišnji prvi čovek Fudbalskog saveza Srbije Nemanja Stanković preminuo je u nedjelju u 86. godini. Nemanja Stanković umro je u svom rodnom Nišu, a tokom života ostavio je dubok trag u srpskom fudbalu.

Stanković je vodio FSS vodio tokom raspada SFR Jugoslavije i to punu deceniju, kada je ostao upamćen kao neko ko je definisao osnovne pravne temelje Saveza.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije odlaska iz FSS, na prelazu 2000. i 2001. godine, bilo je navoda da bi mogao da postane predsjednik ili generalni sekretar FS Jugoslavije, ali pošto do toga nije došlo on se povukao iz svijeta fudbala i do posljednjeg dana uživao je sa najbližima i prijateljima u Nišu.

Datum i mjesto sahrane Nemanje Stankovića biće naknadno saopšteni.

Tagovi

fudbal FSS

