Preminuo bivši predsjednik FSS Nemanja Stanković

Dugogodišnji prvi čovek Fudbalskog saveza Srbije Nemanja Stanković preminuo je u nedjelju u 86. godini. Nemanja Stanković umro je u svom rodnom Nišu, a tokom života ostavio je dubok trag u srpskom fudbalu.

Stanković je vodio FSS vodio tokom raspada SFR Jugoslavije i to punu deceniju, kada je ostao upamćen kao neko ko je definisao osnovne pravne temelje Saveza.

Poslije odlaska iz FSS, na prelazu 2000. i 2001. godine, bilo je navoda da bi mogao da postane predsjednik ili generalni sekretar FS Jugoslavije, ali pošto do toga nije došlo on se povukao iz svijeta fudbala i do posljednjeg dana uživao je sa najbližima i prijateljima u Nišu.

Datum i mjesto sahrane Nemanje Stankovića biće naknadno saopšteni.

