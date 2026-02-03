Preminuo Nikolas Đani (39), nekadašnji fudbaler Intera

Tužne vijesti stižu iz Italije, gdje je poznati fudbaler Nikolas Đani izgubio borbu protiv opake bolesti.

Nekadašnji italijanski fudbaler Nikolas Đani (39) izgubio je bitku protiv teške bolesti sa kojom se borio tokom prethodnih nekoliko godina. Bivši fudbaler Intera zbog neizlječive bolesti morao je i da prekine igračku karijeru ranije nego što je želio.

Nekadašnjem štoperu rođeno mu Komu dijagnostifikovana je neizlječiva bolest 2022. godine, zbog čega je on morao da se penzioniše. Tokom posljednjih nekoliko godina, Đani se povukao iz javnog života i u tišini se borio sa opakom bolešću o kojoj italijanski mediji ne prenose mnogo detalja.

Đani je ponikao u milanskom Interu, ali u slavnom italijanskom klubu nije dobio veliku priliku da pokaže svoj talenat. Išao je na pozajmicu u Kremoneze koji je nastupao u Seriji B, a zatim dvije godine igrao za Pro Patriju u trećem rangu italijanskog fudbala. Inter ga je prepustio Veneciji, išao je na pozajmicu u Ređinu, a zatim je igrao za Spal, Speciju, FeralpiSalo i Desencano Kalvinu. Svojevremeno je bio i reprezentativac Italije u mlađim kategorijama.

Dubok trag ostavio je igrajući za Vićencu, u čijem dresu ima preko 100 ligaških nastupa, dok je najbolje dane karijere proveo u Spalu. Sa tim timom izborio je ulazak iz trećeg u drugi, a zatim i iz drugog u prvi rang italijanskog fudbala. Đani nikada nije nastupio na meču Serije A, ali je u profesionalnoj karijeru odigrao preko 400 utakmica - uglavnom u drugom i trećem rangu italijanskog fudbala.

