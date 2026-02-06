logo
Igor Štimac nakon prve proljećne pobjede Zrinjskog: Žao mi je što nismo dali još neki gol

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Trener Zrinjskog bio je zadovoljan minimalnom pobjedom nad Slogom u Mostaru na otvaranju proljećnog dijela sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Zrinjski Sloga 1:0 izjava Igor Štimac Izvor: DANIEL STILLER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

"Plemići" su do vrijedna tri boda poslije kojih su se izjednačili na vrhu tabele sa Borcem, koji u subotu gostuje Veležu, stigli pogotkom Petra Mamića u 68. minutu.

"Žao mi je što nismo iskoristili još neku šansu, kojih je bilo i nemam zaista ništa da zamjerim momcima. Istina je da smo malo sporije ušli i pali u ritam Sloge, što mi se nije svidjelo u prvom poluvremenu, ali drugo smo sve ispravili. Dominirali smo u potpunosti, kreirali dovoljno šansi i mislim da je pobjeda potpuno zaslužena", rekao je Štimac za klupsku televiziju i dodao da nema odmora jer već za četiri dana Zrinjski igra u Kupu BiH protiv Stupčanice.

"Idemo dalje, a ovo zaboravljamo i pripremamo se za Kup. Odmora nema".

S druge strane, u dobojskom klubu nisu bili zadovoljni suđenjem na stadionu "Pod Bijelim brijegom", zbog čega su se oglasili saopštenjem.

(MONDO)

Tagovi

HŠK Zrinjski FK Sloga Doboj Igor Štimac

