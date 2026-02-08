"OFK tumarao u trećoj ligi, sada je tamo gdje pripada": Mrkela ponosan na urađeno na Karaburmi

Sportski direktor OFK Beograda Andrej Mrkela sa ponosom ističe šta je aktuelna uprava uradila za "romantičare".

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor fudbalskog kluba OFK Beograd Andrej Mrkela izjavio je da je ponosan što su se "romantičari vratili tamo gdje pripadaju" i najavio da će njegov tim da bude još bolji.

"Svaki klub u svojoj istoriji ima teške momente, ali u takvim momentima pokazuje svoju veličinu. OFK je, uz pomoć ljudi koji ga vole, opstao na fudbalskoj mapi, borio se za goli život, tumarao u trećoj ligi, i kao svaki veliki klub uspio da prevaziđe sve što ga je snašlo. Ponosan sam što sam dio uprave koja ga je vratila na mjesto gdje pripada. Kao neko ko je dio svoje mladosti proveo na ovom stadionu, za mene ima poseban značaj. Uloženo je mnogo energije za sve to, ali danas, iz ovog ugla, pred klubom je lijepa budućnost. Mislim da je svaki iskreni ljubitelj fudbala srećan zbog toga, OFK predstavlja veliko ime na ovim prostorima", rekao je Mrkela za Tanjug.

OFK Beograd se trenutno nalazi na devetom mjestu na tabeli Superlige Srbije sa 26 bodova iz 21 utakmice.

Ovog vikenda OFK Beograd ozvaničio je dolazak novog napadača, Jakube Siluea (24), koji je došao na pozajmicu iz Debrecina iz Mađarske. Igrao je u Superligi već za Mladost iz Lučana, a prethodno je nosio dres Ararata, Širaka i Sent Poltena iz Austrije.

"Romantičari" zaradili značajan novac

Podsjetimo, OFK Beograd je u januarskom prelaznom roku prodao najboljeg asistenta Superlige Dioga Bezeru u Rio Ave za 2,5 miliona evra, a otišli su i štoper i kapiten Aleksandar Đermanović i zadnji vezni Nikola Knežević u poljski klub Vječišta, ukupno za milion.

OFK Beograd trenutno zauzima deveto mjesto na tabeli Superlige, sa 26 bodova i utakmicom manje od Radnika iz Surdulice, koji je osmi sa 28 poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!