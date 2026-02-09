Bio je čudo od djeteta i zarađivao milione: Sad ima 29 godina, kocka se i gubi ogroman novac

Nekad poznati fudbaler Totenhema Dele Ali sada je u velikim problemima. Odao se porocima, a o tome javno govore oni koji ga vrli često sreću u kazinima

Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia

Bivša zvijezda Totenhema Dele Ali (29) u posljednjih nekoliko dana izgubio je gotovo 177.000 evra igrajući poker u jednom londonskom kazinu. Fudbaler, koji je trenutno bez kluba, redovno se odaziva sličnim porocima, ali u njima bilježi jako velike gubitke. Poznato je i mjesto gdje bivši igrač Evertona najčešće obitava kao i količine novca koje pri izlascima gubi.

Ali je čest posjetilac "The Victoria" u centru Londona, gdje je, prema izvorima, u više navrata gubio i po 30.000 evra za noć. Iskusni pokeraši kažu da su gubici toliko veliki da su mu drugi redovni posjetioci dodijelili nadimak. Zovu ga "kit" što znači nesigurni igrač koji gubi velike sume novca. "Svi jedva čekamo da se Deli pojavi u kazinu jer je 'uloviti kita' san svakog ozbiljnog igrača", rekao je jedan profesionalni igrač pokera, tvrdi "Dejli mejl".

"Čim stigne, krene poruka 'Deli je stigao' i onda nastane jurnjava za mjesto za stolom za kojim igra, jer znamo da se može lako zaraditi", tvrdi on o čovjeku koji je zarađivao 177.000 evra nedjeljno i smatran je jednim od najboljih igrača generacije.

Poznati fudbaler se, prema tvrdnjama očevidaca, pojavljivao gotovo svaki drugi dan u posljednje dvije nedjelje, uglavnom u ranim jutarnjim satima. Ponekad dolazi sam, ponekad u pratnji i redovno ima visoke uloge, dok u kazinu provodi i po nekoliko sati. Takođe se tvrdi da gotovo uvijek gubi oko 30.000 evra - što je, pretpostavlja se, dnevni kreditni limit koji mu je odobrio kazino.

Još jedan od sagovornika iznio je mišljenje o poznatom fudbaleru: "Zapravo je prilično tužno jer nikada ni sa kim ne razgovara i ne djeluje baš srećno. Svi znamo da mu ne nedostaje novac i ne čini se da ga previše brine što toliko gubi, što je za nas sjajno. Na kraju krajeva, poker je okrutan svijet i bez obzira na to što se nekome događa, tu nema mjesta za osjećaje. Sve se svodi na igru i osvajanje što više novca."

Priča ne bi začudila da nije riječ o fudbaleru, još mladom fudbaleru, koji trenutno nema klub. Ali je nekada imao bogatstvo procijenjeno na 23,6 miliona evra, ali se posljednjih godina suočava sa profesionalnim i ličnim problemima koji su uništili karijeru koja je nekada obećavala status superzvijezde. U najboljim igračkim danima, klub koji bi želio da ga ima, morao bi da plati 60 miliona evra.

Ali je i reprezentativac Engleske, a za nacionalni tim je 37 puta izašao na teren. Bio je i ključan igrač u pohodu na polufinale Svjetskog prvenstva 2018. godine. Međutim, problemi koje je imao u posljednje vrijeme u potpunosti su ga sklonili s mape važnih svjetskih igrača, to potvrđuje i neuspješna sezona u italijanskom Komu, za koji je odigrao svega jedan meč.

Kakvo djetinjstvo je imao Dele Ali?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Ponašanje, nekad velike zvijezde, Ali je opravdao javno, a kao argument iznio je traume iz djetinjstva. Tvrdi da su one doprinijele ponašanju koje sada ima, prije nekoliko godina otkrio je da se neko vrijeme proveo na rehabilitaciji od tableta za spavanje. "O svom djetinjstvu, iskreno, nisam mnogo govorio. Bilo je nekoliko detalja koje kad vam ispričam, imaćete uvid. Sa šest godina zlostavljao me je majčin prijatelj koji je često bio u kući. Moja majka je bila alkoholičarka. Poslali su me u Afriku da naučim šta je disciplina, a onda su me vratili", otkrio je 2023.

"Sa sedam godina sam počeo da pušim, a sa osam sam dijelio drogu. Neki stariji tip mi je rekao da policija neće zaustaviti klinca na biciklu, pa sam se vozio uokolo s loptom, a ispod nje bih skrivao drogu. To je bilo s osam godina. S jedanaest me jedan čovjek iz susjednog naselja gurnuo s mosta", rekao je u potresnoj ispovijesti.

Jasno je da Ali nije imao lako dejtinjstvo, roditelji su mu se razveli kad je imao tri godine. Najprije je živio sa ocem koji je milioner, bio je to raskošan život koji je sadržao vilu sa deset soba i tri kućne pomoćnice, ali je sa 11 godina ponovo otišao kod majke, jer se njegov otac ponovo oženio.