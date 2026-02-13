logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Slogi svjesni snage Sarajeva: Ljajić, Cimirot, Ristovski... Mnogo je tu kvaliteta!

U Slogi svjesni snage Sarajeva: Ljajić, Cimirot, Ristovski... Mnogo je tu kvaliteta!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Marko Maksimović hvalio Adema Ljajića, ali i ostale fudbalere Sarajeva.

Marko Maksimović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga u 21. kolu Premijer lige BiH ugostiće Sarajevo, a duel na "Lukama" biće odigran u nedjelju od 15 časova.

Tim Marka Maksimovića već je odigrao dva takmičarska meča u 2026. godini, a zabilježio je polovičan učinak. Nakon minimalnog poraza od aktuelnog šampiona Zrinjskog (0:1) u prvenstvu, u Kupu BiH bila je ubjedljiva protiv prvoligaša Tekstilca (4:0) i plasirala se u četvrtfinale, a sada slijedi izuzetno težak meč za bodove protiv jednog od pretendenata za sami vrh.

Trener "crveno-bijelih" Marko Maksimović oprezan je pred duel sa Sarajlijama, svjestan snage protivnika.

"Čeka nas izuzetno zahtjevna utakmica protiv Sarajeva na domaćem terenu, protiv ekipe čiji kvalitet svi znamo, kao i roster, počev od Ljajića, Cimirota, Ristovskog... Mnogo je tu kvaliteta, tako da smo svjesni svega. Igrači su jako fokusirani, motivisani da protiv sjajnog protivnika odigramo dobru utakmicu. Moramo obratiti pažnju na njihov kvalitet, pogotovo u napadu. Važno je da budemo disciplinovani i jako motivisani, jer igramo na domaćem terenu. Moramo dati svoj maksimum i pokušati da dođemo do što boljeg rezultata", istakao je trener Sloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Stanje sa igračkim kadrom ponovo nije najbolje. Nekoliko igrača neće biti u konkurenciji za predstojeći susret sa Sarajlijama.

"Pripremali smo se za utakmicu, ali imamo i dalje problema. Nema Varge, koji je već tri mjeseca van ritma, Dejanović se još nije oporavio od povrede s priprema, dok je i situacija sa Redžićem upitna za ovu utakmicu. Takođe, Kolins je izgubljen na duže vrijeme", dodao je Maksimović.

U ovom meču neće biti navijača Sarajeva, kojim je MUP Republike Srpske zabranio dolazak u Doboj.

PREMIJER LIGA BIH - 21. KOLO:

Subota:

Borac - Zrinjski (16.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg - Velež (13.00)
Sloga - Sarajevo (15.00)
Radnik - Posušje (15.15)

Ponedjeljak:

Željezničar - Rudar Prijedor (18.00)



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Sarajevo Marko Maksimović Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC