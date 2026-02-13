U Slogi svjesni snage Sarajeva: Ljajić, Cimirot, Ristovski... Mnogo je tu kvaliteta!

Marko Maksimović hvalio Adema Ljajića, ali i ostale fudbalere Sarajeva.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga u 21. kolu Premijer lige BiH ugostiće Sarajevo, a duel na "Lukama" biće odigran u nedjelju od 15 časova.

Tim Marka Maksimovića već je odigrao dva takmičarska meča u 2026. godini, a zabilježio je polovičan učinak. Nakon minimalnog poraza od aktuelnog šampiona Zrinjskog (0:1) u prvenstvu, u Kupu BiH bila je ubjedljiva protiv prvoligaša Tekstilca (4:0) i plasirala se u četvrtfinale, a sada slijedi izuzetno težak meč za bodove protiv jednog od pretendenata za sami vrh.

Trener "crveno-bijelih" Marko Maksimović oprezan je pred duel sa Sarajlijama, svjestan snage protivnika.

"Čeka nas izuzetno zahtjevna utakmica protiv Sarajeva na domaćem terenu, protiv ekipe čiji kvalitet svi znamo, kao i roster, počev od Ljajića, Cimirota, Ristovskog... Mnogo je tu kvaliteta, tako da smo svjesni svega. Igrači su jako fokusirani, motivisani da protiv sjajnog protivnika odigramo dobru utakmicu. Moramo obratiti pažnju na njihov kvalitet, pogotovo u napadu. Važno je da budemo disciplinovani i jako motivisani, jer igramo na domaćem terenu. Moramo dati svoj maksimum i pokušati da dođemo do što boljeg rezultata", istakao je trener Sloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Stanje sa igračkim kadrom ponovo nije najbolje. Nekoliko igrača neće biti u konkurenciji za predstojeći susret sa Sarajlijama.

"Pripremali smo se za utakmicu, ali imamo i dalje problema. Nema Varge, koji je već tri mjeseca van ritma, Dejanović se još nije oporavio od povrede s priprema, dok je i situacija sa Redžićem upitna za ovu utakmicu. Takođe, Kolins je izgubljen na duže vrijeme", dodao je Maksimović.

U ovom meču neće biti navijača Sarajeva, kojim je MUP Republike Srpske zabranio dolazak u Doboj.

PREMIJER LIGA BIH - 21. KOLO:

Subota:

Borac - Zrinjski (16.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg - Velež (13.00)

Sloga - Sarajevo (15.00)

Radnik - Posušje (15.15)

Ponedjeljak:

Željezničar - Rudar Prijedor (18.00)



