Filip Stojilković "ispalio" Srbiju, pa izvisio za poziv druge reprezentacije

Filip Stojilković za sada ni na spisku Srbije, ni Švajcarske, iako je zimus ostvario interesantan transfer.

Izvor: MARCIN GOLBA / Zuma Press / Profimedia

Bivši fudbaler OFK Beograda Filip Stojilković nedavno je podigao buru izjavom u kojoj je rekao da ga zanima samo dres reprezentacije Švajcarske, ne i Srbije, međutim ni takve riječi mu na kraju nisu donijele poziv u državni tim. Na najnovijem spisku selektora Murata Jakina, opet nije bilo mjesta za njega.

Napadač koji je u kratkom periodu promijenio nekoliko klubova moraće da se strpi jer Murat Jakin za sada ne računa na njega, vjerujući da ima kvalitetnija rješenja u napadu od napadača Pize.

On je od ove zime u Italiji, gdje je stigao iz poljske Krakovije, ali nije pružio dovoljno da bude na spisku Švajcarske. Na njemu ipak ima fudbalera srpskih korijena, u pitanju je Filip Ugrinić iz Valensije, koji je takođe bio na meti Srbije, ali ga je nespretna izjava bivšeg selektora Dragana Stojkovića Piksija odbila i odvela na drugu stranu.

Što se tiče Stojilkovića, ponikao je u Cirihu, pa je bio u Hofenhajmu, Vilu, Sionu, iz koga je 2023. godine otišao u Darmštat za dva miliona evra. Išao je na pozajmice u Kajzerslautern i OFK Beograd, da bi zatim prešao zimus u Krakoviju za 500 hiljada evra. Poslije samo nekoliko mjeseci Piza ga je kupila za šest puta više novca. Za sada nije uspio da ponovi igre iz Poljske (sedam golova, tri asistencije), a vidjećemo da li će bivši mladi reprezentativac Švajcarske pomoći malom klubu iz Italije da sačuva elitni status.

Šta je izjavio Filip Stojilković?

"Ako bih mogao da biram između te dvije ponude, volio bih da igram za Švajcarsku. Naša zemlja je najljepša na svijetu", rekao je Stojilković za tamošnje medije, što mu - za sada - nije donijelo poziv u državni tim.

