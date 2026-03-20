Mađari htjeli da ga "ukradu" kao Kerkeza, FIFA nije dozvolila!

Mađarska reprezentacija pokušala je da ukrade i Miljana Krpića, kao što je uradila sa Milošem Kerkezom, ali FIFA na kraju to nije dozvolila.

Izvor: MN PRESS

Mađarska je već uspjela da ukrade Srbiji Miloša Kerkeza, lijevog beka Liverpula. Sada je pokušala da uradi nešto slično sa Miljanom Krpićem (22), ali joj to nije pošlo za rukom. FIFA se ispriječila na tom putu i nije dala neophodna odobrenja za promjenu državljanstva. To znači da ne može da nastupa za Mađarsku.

Štoper mađarskog Đera bio je blizu da zaigra za susednu državu umjesto za "orlove". Bio je velika želja i selektora Marka Rosija, ali do toga na kraju ipak neće doći.

"Ne može da igra za Mađarsku jer ne ispunjava uslove FIFA i nije dobio odobrenje. Da je drugačije, bio bi na spisku", rekao je Rosi.

Ovo znači da Krpić sada može da igra samo za reprezentaciju Srbije. Sada ostaje da se vidi da li će mladi defanzivac da dobije šansu i poziv kod Veljka Paunovića i šta će sa njim biti.

Miljan Krpić higlights Izvor: Youtube/Sports CV

Miljan Krpić rođen je 3. jula 2003. godine u Vrbasu, baš kao i Kerkez. Igra na poziciji štopera i trenutno nosi dres mađarskog Đera. Tamo pruža odlične partije i njegov tim je trenutno prvoplasirani u šampionatu Mađarske sa 50 bodova. Imaju poen više od Ferencvaroša i vodiće se velika borba za šampionsku titulu.

Krpić je krenuo od mlađih kategorija TSC-a iz Bačke Topole, a dio je proveo u Puškaš Akademiji. Profesionalnu karijeru počeo je baš u ekipi TSC-a, poslije čega je igrao za Voždovac. Sada ostaje da se vidi kakva će biti njegova sudbina kada je reprezentacija u pitanju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!