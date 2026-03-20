Nakon što ga je Bosna i Hercegovina precrtala, talentovani štoper Stefan Gudelj postao reprezentativac Srbije.

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Stefan Gudelj (19) svojevremeno je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine do 16 godina, ali će u nastavku karijere igrati za Srbiju! Nakon što mu je odobreno da promijeni sportsko državljanstvo, Gudelj je dobio poziv selektora Zorana Mirkovića i već u martu bi mogao da debituje za mladu reprezentaciju Srbije.

O promjeni nacionalnog tima Stefana Gudelja opširno se pričalo i prije nekoliko mjeseci, a sada je sve jasno - svoju budućnost talentovani štoper vidi u dresu Srbije, koja mu je bliža srcu. Inače, Stefan Gudelj je rođen u Trebinju, gdje je i odrastao, ali već godinama igra za Crvenu zvezdi i Grafičar, koji je filijala crveno-bijelih.

"Pisali su u BiH da sam izdajnik, a nisu me pozvali": Fudbaler Crvene zvezde će od sada igrati za Srbiju

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković vodio je Stefana Gudelja na zimske pripreme u Antaliju, a tamo se oduševio kvalitetima mladog štopera koji je debitovao protiv Novog Pazara (5:0) u Superligi Srbije. Uporedo sa treninzima prvog tima Crvene zvezde, Gudelj je redovan u startnoj postavi Grafičara za koji je odigrao 21 meč u Prvoj ligi Srbije i tri utakmice u Kupu Srbije, gdje je tim sa Senjaka stigao do polufinala.

Šta je Gudelj govorio o reprezentaciji?

Talentovani fudbaler koji je svojevremeno odigrao dva meča za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nije planirao da mijenja reprezentaciju - on je precrtan u timu za koji je igrao i to nakon što nije pristao da promijeni menadžersku agenciju koja ga zastupa.

"Vidio sam svakakve naslove. Moraću da demantujem neke stvari. Hvala vam što ste mi dali šansu da kažem nešto na tu temu. Ovako stoje stvari, igrao sam dvije utakmice za kadetsku reprezentaciju BiH. Kasnije sam bio na kampu za U19 reprezentaciju kod selektora Dubravka Orlovića. Uredno sam se odazivao na pozive selektora BiH u to vrijeme", započeo je Gudelj za Glas Srpske.

Stefana je pogodilo što se nakon toga nije pominjalo njegovo igranje za Bosnu i Hercegovinu. Jednostavno, više niko nije obraćao pažnju na njegove utakmice u dresu Crvene zvezde, iako je on redovno prikazivao dobre partije i uspijevao da se nametne trenerima.

"Iskreno mislim da sam bio jedan od najboljih igrača, ne samo na svojoj poziciji već generalno na tom kampu. Kasnije su se desile neke fudbalske stvari u vidu ponude jedne menadžerske agencije koju sam odbio i nakon toga nisam više dobijao poziv za reprezentaciju BiH. Mediji su pisali da sam izdajnik i ne znam šta, a niko me nije kontaktirao da pita šta se stvarno desilo. Osjetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH", rekao je štoper i potom otkrio: "Dobio sam poziv reprezentacije Srbije. Već sam bio na jednom okupljanju orlića i od sada ću nastupati za Srbiju".

Ko je još na spisku Srbije?

Reprezentacija Srbije sastavljena od fudbalera do 21 godine koja se priprema za Evropsko prvenstvo 2027. godine u Srbiji i Albaniji imaće tokom marta samo jednu provjeru - protiv selekcije Kirgistana u Antaliji. Trebalo je da se odigra i meč protiv Japana, koji zbog krize na Bliskom istoku neće moći da doputuje u Tursku. To znači da će selektor Zoran Mirković imati samo jedan meč da testira fudbalere koje je pozvao. Ovo je njegov spisak:

Golmani: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Viktor Džodić (Monpelje), Aleksa Todorović (Rijeka)

Odbrana: Boris Matić (Volfsberger), Uroš Tegeltija (Železničar), Aleksej Vukičević (OFK Beograd Mozzart Bet), Petar Petrović (Javor Matis), Nemanja Vidojević (Železničar), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Viktor Radojević (Čikago)

Vezni red: Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Mateja Stjepanović (Moreirense), Stefan Džodić (Almerija), Ognjen Ugrešić (Partizan), Matija Popović (CSKA Moskva), Jovan Mijatović (Braunšvajg), Zoran Alilović (Novi Pazar), Jovan Šljivić (OFK Beograd Mozzart Bet), Milan Aleksić (Sanderllend), Milan Kolarević (Vojvodina)

Napad: Mihailo Ivanović (Milvol), Vanja Vlahović (Specija), Marko Lazetić (Aberdin).

