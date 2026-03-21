Trener Sloge Nedim Jusufbegović: Sveli smo Posušje na minimum

Fudbaleri Sloge ostvarili su važnu pobjedu protiv Posušja u 26. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Poslije pet mjeseci, Dobojlije su stigle do prvog prvenstvenog trijumfa pogotkom Fedora Predragovića.

Trener domaćeg tima Nedim Jusufbegović istakao je da je trijumf bio zaslužen, uz poseban naglasak na odličnu kontrolu druge lopte i neutralizaciju opasnih napadača gostiju.

"Posušje ima sjajne napadače i krilne igrače koji mogu da naprave probleme. Hoze Mulato je u odličnoj formi jako ga dobro poznajemo i sve smo to morali da iskontrolišemo. Samo jednu situaciju su imali gosti kad je šutirao Mulato i možda par udaraca s distance, sveli smo Posušje na minimum", rekao je Jusufbegović.

Trener Sloge je dodao da utakmica nije bila lijepa, ali da je zadovoljan rezultatom.

"Postigli smo pogodak, mislim da je zaslužen. Međutim, on nas je na kraju opteretio, što je logično u kakvoj situaciji nalazimo, ušli smo u nervozu ali i uspjeli da se odbranimo. Zadovoljan sam, patili se i jesmo, to je takva utakmica. Dobro je da smo prevladali sve to i da smo uspjeli drugu utakmicu da ne primimo pogodak, što je jako važno. Iz ove dvije utakmice osvojili smo četiri boda. Ovo će svakako biti podsticaj uz jedan dobar rad koji moram pokazati na treningu. Mijenjamo polako neke stvari, pokušavamo to sve u hodu dok jurimo rezultate, da promijenimo stvari. Zadovoljni smo, idemo dalje, okrećemo se u budućnosti, sad ćemo se dobro pripremati za naredne utakmice", podvukao je trener Sloge.

S druge strane, njegov kolega sa klupe Posušja Dario Bašić izrazio je žal zbog propuštene prilike.

"Znali smo da će protivnik biti visoko motivisan, jer im je stvarno ova utakmica jako puno značila. Bilo nam je važno da u prvih 15 minuta ne primimo gol. Kad sagledamo cijelo prvo poluvrijeme, protivnik je krenuo preko Vidića i Jovića, gdje su im u principu najveće opasnosti. To smo uspjeli neutralisati, nije bilo nekih ozbiljnih situacija, možda jedna ili dvije. Na drugoj strani imali smo situacije gdje je njihov golman jako dobro odbranio", rekao je Bašić i dodao da se poslije postignutog gola, dobojski tim branio i odbranio.

"Do gola sam u principu zadovoljan da smo kontrolisali igru. Bila je ta mala jedna dekoncentracija kod gola. I nakon gola, u principu, protivnik je odlučio da se povuče, da se brani taj rezultat. Mi smo pokušali sa svježim igračima na poluvremenu, poslije i promjenom formacije. Na žalost, protivnik se jako dobro branio. I cijelo drugo polovrijeme uspio i tu našu neku igru i sjeckati".

Bašić je na kraju čestitao svojim igračima na borbi i naglasio da ima još mnogo utakmica do kraja.

"Ostaje naravno žal što nismo uspjeli. Pogotovo zato što smo bili u dobrom ritmu. Ostvarili smo dobre rezultate, momci rade stvarno na visokom nivou. Ali znali smo da se prvenstvo neće ovdje odlučiti. Čeka nas još puno kola, puno bodova. I mi moramo skupljati bodove da bi ostvarili naš cilj koji ćemo sigurno ostvariti".

