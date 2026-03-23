U Premijer ligi bio siledžija, poslije karijere postao još gori: Trune u zatvoru i u dugovima je do guše

Džoi Barton je na ivici potpune finansijske katastrofe, a tu katastrofu čeka u zatvoru.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Ronaldinjo je nekako uspio da se izvuče iz problema i da sa šest dolara u džepu ponovo postane milioner, ali da li će to uspjeti i Džoi Barton? Nakon serije izgubljenih sudskih sporova, bivši premijerligaški fudbaler mora da plati preko 1.000.000 funti i na finansijskoj je ivici.

Kontroverzni Barton se i kao fudbaler naplaćao kazni što zbog rasističkih, šovinističkih, seksističkih ili jednostavno glupih izjava, što zbog nasilničkog ponašanja na terenu. Sjećamo se da su mu se dani u Sitiju završili kada je napao saigrača Usmana Daboa.

Za vrijeme dok je igrao u Mančester sitiju u pet sezona imao je 39 kartona, od toga tri crvena, dok je u dresu Kvins Park Rendžersa dobio suspenziju na 12 mečeva jer je laktom udario Karlosa Teveza, zatim šutnuo Serhija Aguera i probao je glavom da udari Vensana Kompanija. Čak je i u Francuskoj stigao da dobije crveni karton na meču sa Nansijem.

Sada je čak završio i u zatvoru pošto mu je odbijen zahtjev za kaucijom. Iza rešetaka je zbog tuče u golf klubu, a nevjerovatan je broj sudskih slučajeva koji je uspio da izgubi. Na kraju je morao da plati odštetu i nekadašnjoj fudbalerki Eni Aluko zbog komentara koje joj je uputio.

Uporedio fudbalerku sa ubicom

Izvor: Profimedia

Eni Aluko je rođena u Nigeriji ali joj se porodica preselila u Birmingem kada je bila dijete. Njen brat je takođe bio profesionalni fudbaler Sone Aluko, a ona je jedna od najboljih fudbalerki svoje generacije sa preko 100 nastupa za Englesku. Nju je Barton uporedio sa Rouz Vest, serijskom ubicom koja je zajedno sa mužem Fredom Vestom ubila i mučila najmaanje deset žena između ostalih i svoju pastorku.

Nije samo Eni Aluko stradala već i Džeremi Vajn - 60-godišnji radio voditelj koga su prema navodima optužnice Bartonovi komentari koštali 600.000 funti. Znamo da je još ranije bio u zatvoru i zbog nasilja u proodici prema bivšoj suprugi.

A nekada je bio milioner

Na vrhuncu karijere, u kojoj je igrao za Mančester siti, Njukasl, KPR, Barnli, Rendžers i Marsej, pa čak imao i nastup za reprezentaciju Engleske, imao je primanja od 45.000 funti nedjeljno. Sada njegova firma ima dugove, a čekaju je suđenja za izbjegavanje bankrota. Sada Bartonov tim advokata pokušava da žalbama riješi ovo i da makar smanji kazne, ali sada mora da ostane u zatvoru zbog pomenute tuče u golf klubu.