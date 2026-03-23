Čelsi "zagrizao" za Strahinju Pavlovića: Englezi nude 40 miliona evra?

Vrhunska sezona Strahinje Pavlovića ne prolazi nezapaženo, tako da se sada priča o njegovom odlasku iz Milana u Čelsi.

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović blista ove sezone u dresu MIlana i čini se da mu se smiješi transfer na ljeto. Iako se prije godinu dana pričalo o tome da bi mogao u Tursku, pošto na "San Siru" nisu bili pretjerano oduševljeni njegovim igrama, sada se situacija drastično preokrenula.

Prema pisanju italijanskog portala "Kalčomerkato", za usluge Strahinje Pavlovića zainteresovan je Čelsi koji je spreman da za njega "razbije kasu" i da ponudi 40 miliona evra - dok nije stigla nova kazna oko zabrane transfera.

Čelsi ima ogromnih problema sa odbranom tokom čitave sezone, nijedan štoperski par koji su Enco Mareska i Lijam Rosenior koristili nije se pokazao kao da iole vrijedi, tako da nema sumnje da će na "Stamford bridžu" taj problem opet rješavati tako što će dovesti nove fudbalere. To je oprobana taktika još iz doba Romana Abramoviča, a da ne pričamo o eri Toda Bolija, gdje je već potrošeno više od milijardu i po evra.

Vidjećemo da li će 40 miliona evra biti dovoljno da se odobrovolji Milan oko Strahinje Pavlovića, a ako uzmemo u obzir koliko su koštali neki drugi igrači koje su "plavci" dovodili - djeluje da će morati da pojačaju ponudu.

Kako igra Strahinja Pavlović?

Ovog vikenda Strahinja Pavlović dao je strašan gol za Milan u pobjedi nad Torinom (3:2), što mu je četvrti pogodak u Seriji A ove sezone. Odigrao je ukupno 30 utakmica u svim takmičenjima i ima i jednu asistenciju, a ovo mu je inače druga sezona u redovima "rosonera". Prošle sezone je igrao toplo-hladno, poslije tranasfera iz Salcburga za 18 miliona evra, a zatim se ustalio i oduševio Maksa Alegrija.

